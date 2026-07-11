陸海上平台「網繫」回收火箭 首度規模化應用LNG製高純甲烷航太燃料

大陸10日在海南成功發射「長征十號乙運載火箭」，並由海上平台回收了火箭子級，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。大陸國企「中國石化」指，這次是首次規模化應用液化天然氣制備的高純甲烷新型航天燃料，在商業航天燃料多元化供給領域取得關鍵性技術突破。

央視報導，長征十號乙是大陸專門面向商業航天市場研發的兩級可重複使用運載火箭，箭體核心級直徑5公尺，核心零組件實現100%國產化。作為大陸首枚採用液氧甲烷推進燃料的商用可回收運載火箭，本次發射所用甲烷燃料純度達98.7%，全部實現由大陸自主供應。

中國石化華南銷售中心經理曹勵召表示，這次發射所用高純甲烷燃料，由千餘噸液化天然氣經三級深度淨化工藝精製而成。相較於傳統液氫燃料，該燃料儲運成本降低40%，為商業航天低成本、高頻次常態化發射，提供全新可行的燃料解決方案。

報導指出，大陸商業航天產業高速發展，液氧煤油、液氧液氫等傳統航天燃料，已難以適配商業航天高頻次、低成本、常態化的發射需求。液氧甲烷燃料憑借性能優異、適配可重複使用技術、環保、儲運便捷等多重優勢，成為大陸新一代商用航天燃料的重要發展方向。