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邢自強：中國經濟降溫 第二季GDP恐僅成長4.4%

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大摩中國首席經濟學家邢自強。（取材自度）
大摩中國首席經濟學家邢自強。（取材自度）

大陸國家統計局日前公布6月CPIPPI，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，最新數據顯示中國經濟持續降溫，第二季GDP增速恐僅約4.4%。他認為，中國不能只依賴AI、先進製造等硬科技，應擴大社會安全網、提振內需消費，否則房地產低迷與就業疲弱將持續壓抑消費動能。

大陸國家統計局公布，6月消費者物價指數（CPI）年增1%，升幅較5月回落0.2個百分點，增幅低於市場預期，生產者物價指數（PPI）年增4.1%，升幅較5月擴大0.2個百分點。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強日前接受彭博訪問時指出，這些數據證實了中國經濟增長在降溫（cooling）。中國經濟沒有崩潰，但第二季的GDP增速可能低於政府設定的目標，大概在4.4%左右。

從6月CPI數據來看，雖然早前全球AI和能源的需求推高出廠價格，但中國的日常零售需求依然相當疲軟；而PPI可能已經在4.1%觸頂，因為常規大宗商品產業的利潤率基本持平，沒有從上游漲價中獲益，顯示快速通貨再膨脹很大程度只是一種幻覺，此前中國的通脹是輸入型，而非內生型。

他指出，「K型」經濟的挑戰對中國來說，可能比其他國家更大。K型上半部是先進製造業和綠色產品，但規模太小難以帶動整個經濟體，K型下半部是房地產等舊經濟，屬勞動密集型產業，對就業和消費的溢出效應更大，這部分可能過於沉重龐大。

邢自強認為，這也是為什麼中國需要平衡的政策手段來應對K型經濟，這一挑戰可能比很多其他經濟體更為嚴峻，中國不能只是依賴「硬科技」，而需要更加關注國內消費需求。

針對接下來的應對政策，他預期，下一個重要的政策催化因素會是7月中共中央政治局會議。有鑒於第二季經濟增長可能低於政府年度目標，採取行動的緊迫性肯定在上升。但北京方面可能更傾向於以供給側為中心的政策方針，而不是轉向社會福利等公共服務來釋放消費。

他認為，為了讓經濟活動有所回升，北京方面很可能會大量動用剩餘的預算赤字，目前政府債券額度等財政工具約有人民幣2兆元的額度，這些資金將在今年下半年被使用，但北京方面將把這筆資金主要投入基礎設施、AI和電力供應領域。

他建議，應該增加社會安全網的相關措施，消費疲軟是主要挑戰，這既和房地產問題有關，也與社會安全網存在重大缺口有關。擴大對3億農民工的社會福利覆蓋範圍，可以釋放預防性儲蓄，並最終提振消費，但這需要一些時間。

邢自強強調，社會安全網方面存在重大缺口，農民工和低收入群體沒有足夠的社會保障，或無法享受到這些福利。如果就業市場持續疲軟，再加上房價下跌，人們自然會選擇把現金與儲蓄鎖在手中。要釋放這些儲蓄，就需要更好的社會福利，這才是釋放中國內需消費潛力最根本、最重要的改革。

PPI CPI 科技

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