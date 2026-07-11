成本差逾百倍 美企採用「價格實惠」中國AI比重攀升

美國本土AI使用成本升高，部分中國AI模型價格實惠，甚至部分產品的使用費僅為美國高性能AI的1%左右，出現美國企業開始廣泛使用中國人工智慧的現象。分析認為，選擇的邏輯已經改變，大家傾向挑選性能足以滿足用途的模型，美國的管制措施也造成企業轉向中國的開源版本。

日經中文網報導，可自由切換各家AI模型的OpenRouter，擁有800萬用戶，主要客戶為工程師群體。該平台數據顯示，美國企業每周調用中國AI的佔比按代表數據處理量的「詞元」統計，自2月起突破30%，峰值達46%。比2025年上半年僅4%左右的水準，漲幅十分顯著。

由於OpenAI及Anthropic等高端模型的性能不斷提高，可自動處理長時間、高複雜度的任務。隨著企業在內部業務、面對客戶服務中廣泛使用AI，詞元的消耗量增加，使用成本也隨之增加。

以每輸出100萬詞元的收費標準來看，Anthropic的「Claude Opus 4.7」收費25美元，而最熱門的中國模型「DeepSeek V4 Flash」僅收費0.18美元，成本不足前者的1%。

美國AI新創企業Lindy在6月完成模型切換，將旗下自動生成郵件、會議紀要服務的底層AI模型從Anthropic更換成DeepSeek。該公司執行長表示，性能和過去沒有差別，僅數月就能節省數百萬美元成本。

美國AI開發基礎設施廠商Vercel表示，企業的選擇邏輯已經改變，相比追求極致頂尖性能，大家更傾向挑選性能足以滿足用途的模型。

美國對於高端AI模型的出口管制也是影響因素之一。美國布魯金斯學會研究員Kyle Chan指出，美國出口管制政策讓市場形成共識，無法保證美國AI模型能長期穩定使用。相比之下，中國AI多為可複製的「開源版本」，如果企業下載到自家伺服器上使用，突然不能使用的風險很小。