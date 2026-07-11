對標本田！張雪：企業離製造業天花板還有成長空間

談到企業與日本大廠本田差距，張雪機車董事長張雪接受專訪時坦言還是有些差距，但差距很難轉化成年限來呈現，但是有一點可以肯定的，那就是製造業是有天花板，「本田他們離天花板是很近的，我們離天花板還很遠。」

張雪舉例，假設天花板是10，本田可能已經在9或是9.5，而張雪機車還在6、7，「但是我們的成長速度更快，因為我離天花板還很遠，所以我有大量的成長空間，還有我的成長速度會更快，但你已經到天花板了，然後你只能在那裡等我了。」

張雪謙虛的表示，企業還有很多不足，不足就要快速的學習，甚至要請外援、諮詢機構，甚至要請一些大牛到公司裡面來幫助張雪機車一起成長，「實際上現在也是在這麼做，我們也聯合一些其他的諮詢機構，像管理的，然後技術的都有在做事，包括品質的。」

張雪表示，2006年那時唯一念頭就是只想騎車，也沒有想過自己會造車，「其實那時候不會覺得辛苦，天天都有車騎，很快樂，就是錢少一點。」

求露臉、讓車隊能多看一眼自己，這就是典型的「農村孩子賭一把」的衝動，有可能被當成笑話，也有可能就是這一試，翻轉了人生軌跡。

如果有機會回到2006年，現在的張雪會想對2006年的張雪說什麼鼓勵的話。張雪說：「我覺得不需要鼓勵，他信念這麼堅定，然後又一根筋，又沒想過要放棄，如果一定做些什麼的話，給他點錢好了，確實挺窮的。」

但張雪又接著說：「但我要忍住不能把未來透露給他，萬一透露給他，他心裡一定想未來就是這樣，那乾脆躺平就好，那不就完蛋了。」