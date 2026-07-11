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兒子未來職業選擇 張雪這樣回應

聯合報／ 記者林宸誼／重慶即時報導

拿起書櫃上與兒子的合照，張雪機車董事長張雪眼裡滿是慈父的驕傲。對於兒子未來的職業選擇，他表示只能默默的期待。

張雪說：「這是2020年去寧夏測試450 Rally（拉力賽車），順便帶小孩去訓練，他5歲就開始騎車了，現在只要一放暑假，就會送到基地區去訓練，他自己也會參加比賽，贏了獎金以後會請全班同學看電影吃飯。」

至於是否期盼兒子長大後，成為工作上幫手或是繼承事業，張雪開明的說：「這只能是期待，但是不能干涉，因為小朋友他有他自己的人生，只能心裡暗暗的、默默的、輕輕的期待。」

至於兒子目前技術如何，張雪大笑說：「他現在已經超過我了，我已經跑不贏他了。」

張雪機車今年爆火，起因是他的820RR機車，搭配外界原本不被看好的法籍車手德比斯，在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）接連拿下六站冠軍。

董事長 張雪

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