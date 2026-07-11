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張雪機車董座專訪／想到台灣開店 有意願前來環島 與車迷交流

經濟日報／ 特派記者林宸誼／重慶10日電
張雪機車董事長張雪。記者林宸誼／攝影
張雪機車董事長張雪。記者林宸誼／攝影

日前在2026世界超級摩托車錦標賽（WSBK）中，拿下賽季第六冠的張雪機車董事長張雪，接受本報專訪時表示，他非常想在台灣開店，最晚不超過明年，現在正在對接，「開幕時我一定要親自到場。」他也想到台灣環島與車迷交流，並拜訪陪伴張雪機車一起成長的正新輪胎總部。

張雪表示，真的好想在台灣開店，最晚不超過明年就要落地，目前已經有在推進對接工作，只是代理商還沒有簽協議。「想要讓門店真正站穩腳跟，車型的豐富度是關鍵，店裡不能只有單一品類，得有復古車、跑車，也有踏板車（速克達），讓不同喜好的車友都能找到自己的選擇，這樣門店的經營才能更穩。」

說起一直嚮往的台灣環島騎行，張雪的想法和很多專門打卡名勝古蹟的旅行者完全不同：「對我來說，環島本身就已經足夠爽了，我不會特意趕去某個景點看風景，就只想騎著車慢慢走，騎一整天，路上遇到好吃的就停下來嘗嘗，晚上找個舒服的地方休息，第二天接著出發。」

張雪補充，坐在機車上的時刻才是最自由快樂的，要是剛好騎到一段路面乾淨、車輛不多、彎道連綿的國道，那簡直就是整段旅程裡最棒的驚喜，反而是一路到底的直線路段，騎起來反而少了很多樂趣。

聊到之前有台灣首位820RR車主，把整車全部拆散，專程運到台灣重新組裝，最終在街頭引發轟動的事件。

張雪笑著說：「我當時第一反應就是，這個車主真的太神了，能把所有配件拆散然後又拉過去重新組裝起來，這就好像我年輕時玩水貨機車，那時候車子沒有合法身分不能上路，因為大陸還沒有品牌門店，也買不到這些品牌車。」

張雪補充，當時那輛車車主，是透過品牌小程序購買，由於品牌官方並不提供拆車以及重新封包的服務，門店沒有工廠授權，也不能夠把整車拆成零件發往其他地區，於是這位車主就找了個懂機車的廠商來進行拆解。

事後張雪與這位820RR車主連線，當這位車主由衷讚歎「你們的工業技術真先進」時，張雪脫口而出「不是你們，是我們」，在兩岸網路上引發了遠超預期的反應。張雪表示，他當時根本沒多想，沒想到會傳播得這麼廣。

他舉例，曾有入職的新同事在討論事情時，脫口說出「你們公司」，張雪當下拍桌子說，「什麼你們，就是我們」。

張雪指出，兩岸的摩友本來就是一家人，根本不需要分彼此。所有熱愛機車的人，骨子裡的性格都是相通的，直爽、熱忱，因為共同的愛好聚在一起，自然而然就能產生最純粹的連結，也能毫無障礙地理解彼此對機車的那份熱愛。

張雪也鄭重承諾，未來台灣的車主，將會和大陸車主享受完全一樣的售後保障服務，還會給大家配套贈送貼膜、車殼等周邊福利，也會隨時邀請台灣的車友來大陸參觀工廠。

張雪

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