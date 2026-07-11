張雪機車董座專訪／重慶設廠 拚當全球十強

張雪機車在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）接連拿下六站冠軍後爆紅，接踵而來的訂單暴增，導致產能不足。董事長張雪表示，明年將在重慶建新的摩托車研發生產基地，年產50萬輛。未來產品線除傳統二輪，還會涵蓋電動車、UTV（多功能越野車）、SSV（並列雙座越野車）與ATV（全地形越野車）。

張雪指出，其實企業創立之初，就訂下一個小目標，那就是十年內成為全球前十名的兩輪車品牌，「現在還有七年半，我認為這個時間是夠的。」至於外界關注的企業上市（IPO）計劃，他則說一切「順其自然」。

張雪機車小檔案

張雪自主研發的820RR-RS賽車一戰成名，導致大陸車友有錢也難買，不少車友三天兩頭跑專賣店，期盼新產品到貨。

張雪向熱愛張雪機車的車友道歉，「確實是非常不好意思欠了大家很長時間的車，但實際上工廠對現在的訂單來說，它是『遠水解不了近火』，新廠房至少要花一年以上，也只是解決一年以後的產能。」

談及張雪機車短中期目標，除明年將在台灣開店。張雪也詳細列出未來五年的產能時程表，現有廠區極限是年產能20萬輛，今年產能目標預計達10萬輛；明年則挑戰產能20萬輛，但到後年廠區就不夠用了，必須要有新廠區來承接更大的產能。

因此新工廠預計將於2027年落成投產，屆時設計年產能將一舉拉高至50萬輛。張雪機車日前與中機中聯在重慶簽署「年產50萬輛摩托車」合作協議，同時斥資人民幣4,848萬購買生產基地。

至於為何敢投產50萬輛的規模？張雪回答：「我相信我一定到那一天，我一定能做這麼多，能賣這麼多。」

張雪補充，因為現在還在研發的產品，還有十多款產品在研發，然後每年要立項好幾個專案，未來產品線除傳統二輪，還會涵蓋電動車、UTV（多功能越野車）、SSV（並列雙座越野車）與ATV（全地形越野車），後面產品就會越來越多，越來越豐富，一定需要更大的產能來承接。

張雪指出，現在產品線還是比較單一，真正能賣的只有四個產品，其中有一款產品還特別偏門，一年只能賣兩三百台的這種。

談到企業與日本大廠本田差距，張雪坦言還是有些差距，但差距很難轉化成年限來呈現，但是有一點可以肯定的，那就是製造業是有天花板，「本田他們離天花板是很近的，我們離天花板還很遠。」