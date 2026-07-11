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張雪機車董座專訪／農村孩子 賭對了人生

經濟日報／ 記者林宸誼

張雪機車今年爆紅，起因是他的820RR機車，搭配外界原本不被看好的法籍車手德比斯，在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）接連拿下六站冠軍；接著又被翻出張雪14歲輟學當學徒，19歲冒雨追車求上電視露臉，這段「翻轉人生」，成了勵志經典。

張雪接受經濟日報專訪時表示，2006年那時唯一念頭就是只想騎車，也沒有想過自己會造車，「其實那時候不會覺得辛苦，天天都有車騎，很快樂，就是錢少一點。」

求露臉、讓車隊能多看一眼自己，這就是典型的「農村孩子賭一把」的衝動，有可能被當成笑話，也有可能就是這一試，翻轉了人生軌跡。

如果有機會回到2006年，現在的張雪會想對2006年的張雪說什麼鼓勵的話。張雪說：「我覺得不需要鼓勵，他信念這麼堅定，然後又一根筋，又沒想過要放棄，如果一定做些什麼的話，給他點錢好了，確實挺窮的。」

張雪接著說：「但我要忍住不能把未來透露給他，萬一透露給他，他心裡一定想未來就是這樣，那乾脆躺平就好，那不就完蛋了。」

大陸部分摩托車企業早期的生存策略，是「先走量再談技術」，也就是先生產一些能賣的車，外觀只是稍微改款，發動機就直接買現成的，不需要太深的研發技術，那只會虧錢、成效慢。

但在2026年品牌夥伴大會上，張雪透露，公司2025年全年總產值為人民幣‌7.5億元‌，其中研發投入金額高達人民幣‌6,958萬元‌，由此計算得出的研發銷售占比為‌9.33%‌ 。這一投入強度遠超大陸摩托車行業平均水準的2.1%到3.2%，顯示出張雪對核心技術研發的重視。‌‌

談到第一次奪冠後的心情，張雪表示，當下腦袋持續充血半個小時，「就是快要爆炸的那種了，心情非常激動，無以言表的那種激動，然後又很震撼、很振奮。」結果更沒想到一奪冠之後就開始連續奪冠。

張雪坦言，因為以前從來沒有和別人較量過，驗證自己的能力到底有多大，「其實心裡是沒有底。」他描述當時把車發過去葡萄牙，在賽道裡測試時，車其實是還沒有完全改完，但基本上能達到大家的平均水準，「感覺可以競爭了，能上桌了那種感覺，但是那時是沒有想到這麼快就能贏。」

拿起書櫃上與兒子的合照，張雪眼裡滿是慈父的驕傲，「這是2020年去寧夏測試450 Rally‌（拉力賽車），順便帶小孩去訓練，他5歲就開始騎車了，現在只要一放暑假，就會送到基地區去訓練，他自己也會參加比賽，贏了獎金以後會請全班同學看電影吃飯。」

至於是否期盼兒子長大後，成為工作上幫手或是繼承事業，張雪開明的說：「這只能是期待，但是不能干涉，因為小朋友他有他自己的人生，只能心裡暗暗的、默默的、輕輕的期待。」

張雪

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