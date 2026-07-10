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中國封殺Meta收購後 英媒：騰訊洽談入股Manus

中央社／ 台北10日電

在北京封殺美商收購具中國背景的人工智慧（AI）新創企業Manus後，英國媒體今天報導，中國科技巨擘騰訊有望成爲Manus的最大股東。

英國金融時報報導，騰訊正在洽談，力爭成爲Manus的第一大股東。在北京叫停臉書（Facebook）母公司Meta以20億美元（約新台幣630億元）收購Manus的交易後，投資者競相推進這項交易的解除。

報導引述兩名知情人士透露，Manus的多家前投資者，包括騰訊、真格基金和紅杉中國，正討論以同樣20億美元的估值出資，解除Meta對Manus的收購。

Manus是一家成立於中國、後遷至新加坡的AI企業。

路透社曾報導，Meta去年12月收購總部位於新加坡的Manus，以加強其代理式人工智慧（Agentic AI）新技術。自中國政府今年4月要求撤銷此宗交易後，Meta內部已與Manus在營運層面上進行拆分，並停止雙方共享數據。

Meta 騰訊 Facebook

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