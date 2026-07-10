聽新聞
0:00 / 0:00
中國封殺Meta收購後 英媒：騰訊洽談入股Manus
在北京封殺美商收購具中國背景的人工智慧（AI）新創企業Manus後，英國媒體今天報導，中國科技巨擘騰訊有望成爲Manus的最大股東。
英國金融時報報導，騰訊正在洽談，力爭成爲Manus的第一大股東。在北京叫停臉書（Facebook）母公司Meta以20億美元（約新台幣630億元）收購Manus的交易後，投資者競相推進這項交易的解除。
報導引述兩名知情人士透露，Manus的多家前投資者，包括騰訊、真格基金和紅杉中國，正討論以同樣20億美元的估值出資，解除Meta對Manus的收購。
Manus是一家成立於中國、後遷至新加坡的AI企業。
路透社曾報導，Meta去年12月收購總部位於新加坡的Manus，以加強其代理式人工智慧（Agentic AI）新技術。自中國政府今年4月要求撤銷此宗交易後，Meta內部已與Manus在營運層面上進行拆分，並停止雙方共享數據。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。