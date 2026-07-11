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張雪機車董座專訪／攜手正新 研發性能胎

經濟日報／ 特派記者林宸誼／重慶10日電

聊到產品研發，張雪分享和供應商正新（2105）輪胎聯合成長的故事，「供應商是經過篩選，誰的東西做得好就用誰，我們選供應商不只看單一角度，品質、服務、研發能力、價格都會綜合對比，最後選綜合實力最強的夥伴合作。正新是特別讓我佩服的企業，他們在研發和設備上真的捨得投入。」

張雪回憶道，正新輪胎早期還做重機輪胎，然後當時張雪機車也才開始做重機，於是告訴正新輪胎應該怎麼調校。「其實以前輪胎廠大多是給農用車做配套，核心要求是耐磨、耐穿刺，能用1.5萬公里到2萬公里，但做玩樂取向的重機輪胎，邏輯完全不一樣。

張雪當時開發320CC車型的時候，就和正新提出了完全不同的需求：「優先保證抓地力、輕量化和操控性，輪胎的使用壽命哪怕降到最低6,000公里、平均8,000公里都可以接受。」

張雪表示，雙方反覆溝通、測試、優化，最終做出來的輪胎實際壽命還超過8,000公里，這款運動取向的輪胎推出之後，抓地力的口碑很快在全大陸，甚至全球的玩樂車圈（指娛樂、個性化改裝‌為核心目的群體）傳開，也直接帶動整個行業的玩樂車型，開始真正用上完全性能取向的輪胎。

張雪指出，正新作為行業裡老牌大企業，也在這次深度聯合開發的過程裡，和張雪品牌一起在運動型重機輪胎領域完成了共同成長。

2026年3月的世界超級摩托車錦標賽（WSBK）葡萄牙站SSP組別賽事中，搭載正新訂製輪胎的張雪機車820RR-RS賽車，賽事中車手曾出現失誤滑落至第三名，正是依靠正新CM-S7輪胎的超強抓地力與穩定性完成極限超車，最終奪回冠軍，這款輪胎的性能完全適配135匹馬力的三缸引擎，成為奪冠的核心關鍵之一。

正新輪胎為張雪機車從500RR、500F到旗艦820RR的全系車型，完成了S5/S1/S7系列輪胎的原廠專屬配套，通過「技術同源、賽道驗證、民用共享」的模式，把賽事級輪胎技術下放至民用量產車，讓普通車友僅用人民幣4萬餘元的售價，就能享受到比肩國際頂級性能的騎行體驗，打破了「高性能輪胎只能依賴海外品牌」的刻板印象。

正新 輪胎 重機

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