聽新聞
0:00 / 0:00

最晚明年 張雪機車 預告來台展店

聯合報／ 特派記者林宸誼／重慶報導
張雪機車董事長張雪。記者林宸誼／攝影
張雪機車董事長張雪。記者林宸誼／攝影

日前在二○二六世界超級摩托車錦標賽（ＷＳＢＫ）拿下賽季第六冠的張雪機車董事長張雪接受本報專訪時表示，他非常想在台灣開店，現在正在對接，最晚不超過明年，「開幕時我一定要親自到場」。他還提到，想到台灣環島、與車迷交流，並拜訪陪伴張雪機車一起成長的正新輪胎總部。

對於來台展店，張雪說，「想要讓門店真正站穩腳跟，車型的豐富度是關鍵，店裡不能只有單一品類，得有復古車、跑車，也有踏板車，讓不同喜好的車友都能找到自己的選擇，這樣門店的經營才能更穩。」

張雪承諾，未來台灣的車主，將和大陸車主享受完全一樣的售後保障服務，還會給大家配套贈送貼膜、車殼等周邊福利，也隨時邀請台灣的車友到大陸參觀工廠。

聊到產品研發，張雪分享和供應商正新輪胎聯合成長的故事，「供應商也是經過篩選，誰的東西做得好就用誰，我們選供應商從來不只看單一角度，品質、服務、研發能力、價格都會綜合對比，最後選綜合實力最強的夥伴合作。正新是特別讓我佩服的企業，他們在研發和設備上真的捨得投入。」

張雪回憶道，當時開發三百廿ＣＣ車型時，就和正新提出完全不同的需求：「優先保證抓地力、輕量化和操控性，輪胎使用壽命哪怕降到最低六千公里、平均八千公里都接受。」

張雪表示，雙方反覆溝通、測試、優化，最終做出來的輪胎實際壽命超過八千公里，這款運動取向的輪胎推出後，抓地力的口碑很快在全大陸，甚至全球的玩樂車圈（指娛樂、個性化改裝為核心目的群體）傳開，也直接帶動整個行業的玩樂車型，開始真正用上完全性能取向的輪胎。

張雪指出，正新作為行業裡的老牌大企業，也在這次深度聯合開發的過程裡，和張雪品牌一起在運動型重機輪胎領域完成了共同成長。

但對台灣的摩托車產業，張雪語重心長地說，在二、三十年前，看台灣同業，就有點像本田、雅馬哈同級的感覺，這幾年有時候也會買各個品牌的車來瞭解。「以前大陸生產的摩托車確實太弱了、太廉價了，然後這十幾年快速的成長，台灣就有點原地踏步了。」

張雪 輪胎 正新 機車

延伸閱讀

是否進軍台灣市場？張雪：最晚明年開店 還想環島與拜訪供應商

張雪機車 將打造年產50萬輛摩托車研發生產基地

台灣珍奶太強！德國尪開車30分鐘買一杯 喝完嘆：嘴巴回不去了

台灣深耕亞維儂20年成品牌 1800檔節目中宣傳拚人氣

相關新聞

英智庫：中國海警「執法巡查」為「隔離台灣」做準備

英國智庫皇家聯合軍事研究所（ＲＵＳＩ）研究員薛特爾—瓊斯、ＲＵＳＩ研究員塔克特及英國海軍退役准將歐利佛八日聯名在該智庫刊登評論，以中國大陸海警局和海事局近來在台灣東部水域執行為期數天的「執法巡查」為例，示警種種跡象與相關行動顯示，中國正為「隔離」台灣和周邊水域做準備。

日前國安局長：日台應海巡聯合演訓 嚇阻中國「灰色地帶」侵擾

中國大陸對台日的「灰色地帶」侵擾日益嚴重。日本國家安全保障局前局長北村滋九日呼籲，日本應關切相關情勢升級，也應在日美台合作中，提升在台海的嚇阻能力；他也呼籲，日台海巡應聯合演訓，以對抗來自中國的灰色地帶行動。

回應陸方批評…美國務院：谷立言完全代表美政府立場

美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長谷立言二日提出，台灣應建構無人機「蜂巢」，以有效嚇阻衝突。中國大陸國台辦發言人陳斌華八日批評谷立言的言行破壞台海和平穩定。對此，一位美國國務院發言人九日透過電郵以背景方式回應中央社說，中方指控毫無根據。

反制日菲劃界…陸學界：菲國巴丹群島 法律屬台灣

日菲五月底宣布啟動專屬經濟區與大陸棚等海域劃界談判，因涉及台灣東部海域引起北京高度不滿，除借此在台灣東部海域推進各種軍事與海事活動外，大陸學者日前還組織研討會，提出「一致認為」菲律賓巴丹群島，在法律上屬於「我國的台灣島」。

航太突破 陸首次完成「網系」回收火箭

中國大陸長征十號乙運載火箭昨日透過海上平台的「網系」結構，首度成功回收第一節火箭，讓大陸成為繼美國後，全球第二個掌握回收火箭技術的國家。預期這將有效降低商業發射成本，大幅提升中國進入太空的能力，並進而與美國太空巨擘SapceX互別苗頭。這也是全球首次有運載火箭成功透過「網系捕獲」完成回收。

最晚明年 張雪機車 預告來台展店

日前在二○二六世界超級摩托車錦標賽（ＷＳＢＫ）拿下賽季第六冠的張雪機車董事長張雪接受本報專訪時表示，他非常想在台灣開店，現在正在對接，最晚不超過明年，「開幕時我一定要親自到場」。他還提到，想到台灣環島、與車迷交流，並拜訪陪伴張雪機車一起成長的正新輪胎總部。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。