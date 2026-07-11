最晚明年 張雪機車 預告來台展店

日前在二○二六世界超級摩托車錦標賽（ＷＳＢＫ）拿下賽季第六冠的張雪機車董事長張雪接受本報專訪時表示，他非常想在台灣開店，現在正在對接，最晚不超過明年，「開幕時我一定要親自到場」。他還提到，想到台灣環島、與車迷交流，並拜訪陪伴張雪機車一起成長的正新輪胎總部。

對於來台展店，張雪說，「想要讓門店真正站穩腳跟，車型的豐富度是關鍵，店裡不能只有單一品類，得有復古車、跑車，也有踏板車，讓不同喜好的車友都能找到自己的選擇，這樣門店的經營才能更穩。」

張雪承諾，未來台灣的車主，將和大陸車主享受完全一樣的售後保障服務，還會給大家配套贈送貼膜、車殼等周邊福利，也隨時邀請台灣的車友到大陸參觀工廠。

聊到產品研發，張雪分享和供應商正新輪胎聯合成長的故事，「供應商也是經過篩選，誰的東西做得好就用誰，我們選供應商從來不只看單一角度，品質、服務、研發能力、價格都會綜合對比，最後選綜合實力最強的夥伴合作。正新是特別讓我佩服的企業，他們在研發和設備上真的捨得投入。」

張雪回憶道，當時開發三百廿ＣＣ車型時，就和正新提出完全不同的需求：「優先保證抓地力、輕量化和操控性，輪胎使用壽命哪怕降到最低六千公里、平均八千公里都接受。」

張雪表示，雙方反覆溝通、測試、優化，最終做出來的輪胎實際壽命超過八千公里，這款運動取向的輪胎推出後，抓地力的口碑很快在全大陸，甚至全球的玩樂車圈（指娛樂、個性化改裝為核心目的群體）傳開，也直接帶動整個行業的玩樂車型，開始真正用上完全性能取向的輪胎。

張雪指出，正新作為行業裡的老牌大企業，也在這次深度聯合開發的過程裡，和張雪品牌一起在運動型重機輪胎領域完成了共同成長。

但對台灣的摩托車產業，張雪語重心長地說，在二、三十年前，看台灣同業，就有點像本田、雅馬哈同級的感覺，這幾年有時候也會買各個品牌的車來瞭解。「以前大陸生產的摩托車確實太弱了、太廉價了，然後這十幾年快速的成長，台灣就有點原地踏步了。」