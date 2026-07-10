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陸媒曝小米、美團裁員 涉手機、汽車及核心業務部門

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
小米傳出從3月起分批調整人力，涉及手機、汽車、網路及國際部等多個業務部門，裁撤研發、測試、產品及市場等職位，部分部門人力成本縮減約兩成。新華社
小米傳出從3月起分批調整人力，涉及手機、汽車、網路及國際部等多個業務部門，裁撤研發、測試、產品及市場等職位，部分部門人力成本縮減約兩成。新華社

小米傳出從3月起分批調整人力，涉及手機、汽車、網路及國際部等多個業務部門，裁撤研發、測試、產品及市場等職位，部分部門人力成本縮減約兩成。美團也傳出5月起多個部門裁員，部分團隊約兩成人員遭裁撤或轉調。對此，兩家公司均表示屬正常業務調整，沒有所謂規模裁員。

財新網報導，多名小米集團員工透露，3月以來，公司分批啟動裁員，涉及手機、汽車、網路、國際部等多個業務部門，覆蓋研發、測試、產品、市場等職位，裁員比例不一。據瞭解，裁員目前仍在繼續。

一名小米北京員工表示，今年4月開始，部門主管開始和員工討論裁員事宜，被裁員工集中於6月離職，據其了解，賠償方案皆為「N+1」（工齡加1個月工資）。他透露，自己所在部門裁員比例是整個部門人力成本的20%。

小米對此回應，存在正常業務團隊調整，但沒有所謂的規模裁員。

多名美團員工也表示，5月初開始，公司內部包括核心業務在內的不同業務線多個部門開始裁員，裁員比例不一，裁員補償為N+1。

一名美團在職員工表示，這次裁員涉及美團境內多個業務的多個部門，包括到店團購、美團閃購、商業化等美團核心業務部門。其所在小組屬於非核心業務部門，20%的員工被裁，同時60%的員工被整合轉調至其他部門。

美團對此回應，近兩個月實際離職員工不到2000人，佔整體員工比例不高。根據美團4月發布的年報，2025年，美團的員工數量為11萬。

小米 汽車 北京

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