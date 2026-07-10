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豆包AI代理手機2026 WAIC亮相開售 現已備貨8萬至10萬支

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
字節跳動聯合中興努比亞打造的首款AI代理手機（簡稱「豆包AI代理手機」）計畫於2026世界人工智慧大會期間亮相開售，現已備貨8萬至10萬支，首批總量50萬支，規模遠超上代。圖／取自豆包手機助手官網
字節跳動聯合中興努比亞打造的首款AI代理手機（簡稱「豆包AI代理手機」）計畫於2026世界人工智慧大會期間亮相開售，現已備貨8萬至10萬支，首批總量50萬支，規模遠超上代。圖／取自豆包手機助手官網

端側AI硬體新品密集湧現，AI代理落地提速，產業鏈上市公司迎來增量機遇。字節跳動聯合中興努比亞打造的首款AI代理手機（簡稱「豆包AI代理手機」）計畫於2026世界人工智慧大會期間亮相開售，現已備貨8萬至10萬支，首批總量50萬支，規模遠超上代。

在業內人士看來，豆包AI智慧體手機等產品的問世或將重塑手機行業的競爭邏輯，行業賽道的比拼重心，已從過去單純的軟硬體參數博弈，轉向端側AI大模型的實際落地使用體驗。對於大陸國產手機廠商而言，這一局面或將成為產業升級關鍵拐點，本土品牌的市場佔有率將持續提升。

上海證券報報導，此前一天，大模型公司階躍星辰發文稱：新一代智慧體終端真的要來了，公司將帶來Agent時代的新答案。業內猜測，重磅新品或將定位AI智慧手機。

消費端實體AI硬體新品也在加速落地。創維數位5日發布AI代理感娛樂終端「AI遊戲盒子」，產品將AI大模型本土化，並與體感遊戲機相結合，不需要手柄或穿戴任何設備即可體驗多款遊戲。目前，首批設備已陸續交付消費者，市場實測體驗超預期。

華創證券電子組高級分析師高遠指出，此類產品發佈表明，AI終端不只有AI手機、AI PC、AI眼鏡，也會出現大量成本相對低、面向具體場景、輕量化的AI消費硬體，真正打開細分場景裡的新增量。

產業鏈上，新的機會主要在四個方向：邊緣AI SoC、攝影機和視覺模組、AI視覺演算法與內容生態、整機品牌和ODM。

隨著多款重磅端側AI新品相繼發布，產業鏈上下游將迎來增長新機遇。

光學龍頭舜宇光學科技延續此前產品合作，承接豆包AI代理手機鏡頭、主攝和長焦模組訂單。舜宇光學科技董事長王錟炯先前曾表示，公司正加速向「製造商+智慧光學系統方案（整機）解決商」轉變。

隱私安全是端側AI終端的核心競爭力之一。有業內人士稱，匯頂科技將供應豆包AI代理手機屏下指紋識別、音訊功放、螢幕觸控相關產品。

美芯晟的無線充電晶片先前已成功用於豆包與中興合作推出的AI手機，滿足對無線充電效率與續航能力的需求。公司稱，將持續深化在AI sensor等前沿傳感技術的研發，持續把握AI手機、AI眼鏡等AI終端生態發展機遇，推動產品在更廣泛的應用場景中落地。

作為核心合作方，中興通訊持續對AI手機核心技術前瞻布局。公司在今年第1季業績說明會時提到，正進一步升級系統級AI能力，融合中興自研Co Claw智慧調度技術，實現跨應用、跨生態的無縫協同，支持更複雜場景下的自動化任務執行，提升用戶操作效率與交互智慧度。

上海 手機 大陸

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