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希音獲上市備案通知書 港股IPO在即

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
希音獲上市備案通知書，港股IPO在即。路透
希音獲上市備案通知書，港股IPO在即。路透

希音IPO有新進展！大陸證監會官網發布，證監會國際合作司發布關於SHEIN Global Holdings Limited（希音國際控股有限公司）境外發行上市備案通知書。

公司透過境內營運實體廣州希音國際進出口有限公司提交的境外發行上市備案材料收悉。公司擬發行不超過3.4億股境外上市普通股並在香港聯合交易所上市。

彭博報導，知情人士透露，如果大陸證監會批准，希音及顧問最快可能尋求在未來數月內啟動IPO。

知情人士表示，希音正考慮在首次公開募股中籌資數十億美元，並補充稱最終的募資金額將取決於估值。儘管各項工作正在推進，但目前尚無確切的時間表，上市進程仍有被進一步推遲的可能。

瀟湘晨報報導，有分析人士指出，如果希音在2022年以約1,000億美元的估值完成上市，或將成為近年全球規模最大的IPO專案之一，早期投資方也將獲得可觀回報。

但自2022年起，希音先後在紐約、倫敦、香港三地遞交IPO申請，但專案均陷入停滯。

企查查顯示，廣州希音國際進出口有限公司成立於2017年。2008年，希音董事長許仰天創業成立南京點唯信息技術有限公司，開始從事跨境貿易業務。

希音最早是他創立的婚紗品牌，後逐漸擴大到女裝、配飾、家居等領域。在他的帶領下，希音迅速成長為全球獨角獸。2012年，希音將總部遷往廣州。

2022年1月，希音在大陸的主要實體公司廣州希音國際進出口有限公司變更為新加坡企業（Roadget Business Pte.LTD）該主體控股希音全球業務，包括廣州希音國際進出口有限公司，希音總部同步遷至新加坡。

目前，希音業務覆蓋全球160多個國家，旗下擁有主站SHEIN、高端支線MOTF、環保支線evoluSHEIN等，覆蓋服飾、美妝、配飾全品類線上零售。美國是希音最大的單一市場，德國、英國、法國、日本市場緊跟在後。

儘管希音官網並未披露公司2025年業績數據，但據第三方電商數據機構 ECDB監測，2025 年希音全球商品交易總額（GMV）達 847.7 億美元，年增40%到45%。高增長讓其他海外電商對希音虎視眈眈。

材料 香港

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