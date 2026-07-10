快訊

不斷更新／巴威颱風來襲…高雄等9縣市宣布放颱風假 11日全台停班課一次看

煉油廠及時向全球供貨！非洲首富身價飆漲 意外成伊朗戰爭大贏家

陸警範圍再擴大！14縣市列入警戒 最快明清晨暴風圈觸陸

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸突宣布 對氦氣實施「臨時禁止出口管理」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸官方10日突然宣布氦氣實施臨時禁止出口管理。圖／截自大陸商務部官網
大陸官方10日突然宣布氦氣實施臨時禁止出口管理。圖／截自大陸商務部官網

大陸商務部官網10日傍晚突公告，宣布決定對氦氣實施臨時禁止出口管理。

這份公告由大陸商務部與海關總署聯合發布，文號為2026年第29號。公告稱依據大陸「對外貿易法」有關規定，商務部、海關總署決定對氦氣（海關商品編號：2804290010）實施臨時禁止出口管理。

官方指出，本公告自公布之日起執行，後續相關調整將另行公告。

大陸「中國工業氣體工業協會」隨後發文指出氦氣被譽為「氣體晶片」，是重要的戰略資源，「事關經濟發展、人民健康和國家安全」。

據統計，2025年大陸國內氦氣總供應量5818噸，進口量4913噸，對外依存度仍高達84%。氦氣資源的穩定供應對於維護大陸半導體、醫療、航空航太等戰略性新興產業鏈安全具有不可替代的重要意義。2026年以來，伴隨著全球地緣政治格局變化，全球氦氣市場也步入了新的動盪週期，大陸氦氣供應面臨了前所未有的嚴峻挑戰。

文章強調，2月底，荷莫茲海峽因美以伊衝突封鎖，切斷了卡達自波斯灣出口氦氣的海運路線；4月，俄羅斯宣布至2027年底對氦氣實施臨時出口管制，對亞洲配額壓縮至2025年同期的40%。卡達和俄羅斯是全球氦氣核心生產國，兩國的產量占全球總產量近50%，大陸氦氣進口高度集中於卡達（約54.6%）和俄羅斯（約44%）。兩大核心氣源地同步受挫，大陸國內進口管道承壓顯著，氦氣供應缺口達六成以上。自美伊衝突以來，大陸國產高純管束氦氣市場均價最高漲至每立方公尺達人民幣494.5元，比2月28日上漲664.7%，進口氦氣均價515元，上漲528.0%。

文章認為，當前大陸官方對氦氣實施臨時禁止出口管理，是保障氦氣資源安全、引導氦氣規範流通，進而推動大陸氦氣及相關行業高品質發展的重要舉措，有利於維護全球氣體供應鏈穩定。主要體現在：一、有利於優先滿足大陸國內重要產業需求，二、有利於穩定大陸國內預期，促進氦氣的供應和價格同步平穩恢復。三、有利於引導氦氣產業轉型升級。

大陸 出口 大陸商務部

延伸閱讀

大陸突宣布禁止氦氣出口 原因可能是這個

內需疲軟消費承壓 陸9部門推零售改革 強化AI、數位化與平台監管

大陸文旅部新文件：推進海峽兩岸旅遊交流合作

陸PPI增速攀四年高點 6月成長4.1%…連四個月上揚

相關新聞

大陸突宣布禁止氦氣出口 原因可能是這個

大陸商務部10日傍晚突然公告，即日起對氦氣實施臨時禁止出口管理，但並未說明原因。氦氣是半導體製造不可或缺的關鍵資源，中國並非氦氣主要生產國，卻是全球主要氦氣消費國。此一訊息可能顯示，中國大陸正面臨氦氣供給緊張的問題。

大陸突宣布 對氦氣實施「臨時禁止出口管理」

大陸商務部官網10日傍晚突公告，宣布決定對氦氣實施臨時禁止出口管理。

影／號稱全球首次 大陸宣布成功在海上平台「網繫」回收火箭

在火箭可回收領域落後美國「獵鷹9號」近10年後，大陸火箭回收技術出現重大突破，10日在海南成功發射「長征十號乙運載火箭」，並由海上平台回收了火箭子級，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。

張雪機車 將打造年產50萬輛摩托車研發生產基地

重慶兩江新區官微發布，張雪機車與中機中聯工程有限公司日前簽署合作協定，將聯手打造年產50萬輛摩托車的研發生產基地。

是否進軍台灣市場？張雪：最晚明年開店 還想環島與拜訪供應商

日前在2026世界超級摩托車錦標賽（WSBK）中，拿下賽季第六冠的張雪機車董事長張雪，接受專訪時表示，他非常想在台灣開店，最晚不超過明年，現在正在對接，「開幕時我一定要親自到場。」他也想到台灣環島與車迷交流，並拜訪陪伴張雪機車一起成長的正新輪胎總部。

內需疲弱…陸6月CPI回落 PPI上升

受國際油價、金價走跌影響，中國大陸六月消費者物價指數（ＣＰＩ）較去年同期上漲百分之一，漲幅較前月回落零點二個百分點。當月生產者物價指數（ＰＰＩ）年比則上漲百分之四點一，為連續第四個月上升，且來到二○二二年七月以來最高水準。路透分析，這反映能源及原物料成本推高製造商壓力，但疲弱的內需限制企業轉嫁成本的能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。