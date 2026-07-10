張雪機車 將打造年產50萬輛摩托車研發生產基地

重慶兩江新區官微發布，張雪機車與中機中聯工程有限公司日前簽署合作協定，將聯手打造年產50萬輛摩托車的研發生產基地。

根據規劃，基地兼顧規模化量產、智慧化生產與高端品牌展示功能，生產工藝適配未來十年產品反覆運算升級，是張雪機車打造世界級摩托品牌的關鍵戰略布局，同時也能有效滿足全球市場對張雪機車全系產品的需求。

張雪機車於2026年3月在WSBK頂級賽事中奪冠後，知名度迅速破圈，訂單快速攀升。張雪機車創始人張雪在社交媒體上透露，企業6月產量已突破1萬台。

市場端的火爆讓張雪機車加快了建設新生產基地的步伐。基地設計方、中機中聯工程董事長趙永勃表示，該公司將針對專案組建專家團隊，量身打造行業領先的現代化摩托車智造園區，助力重慶市摩托車產業集群化、高階化發展。

從月產破萬到50萬產能藍圖，從賽場奪魁到央企護航，張雪機車的狂奔，恰是重慶這座「摩托之都」重燃雄心的縮影。

數據顯示，2025年重慶摩托車產量達785.7萬輛，居全大陸城市首位，產業產值首次突破人民幣千億元大關；出口摩托車610.9萬輛，占全大陸比重超過三分之一。

目前重慶集聚規模以上摩托車整車企業51家、零部件企業410餘家，已形成年產能超2000萬輛整車和2000萬台發動機的綜合生產能力。

以九龍坡、巴南、璧山為核心，「1小時產業圈」內密佈上千家配套企業，一款新車從研發到投產的週期可從24個月縮短至12至15個月。

「重慶摩托車1小時產業圈」與長三角電子資訊創新圈、深圳機器人谷並稱為中國專業化產業集群的代表。按照規劃，到2027年重慶摩托車產業產值將突破人民幣1400億元。