智譜現金增資 加碼 AI

大陸AI企業智譜啟動上市後最大規模股權融資（意指現金增資），擬募資約314億港元（約新台幣1,285億元），資金將投入AI模型研發、算力建設及商業化擴張。

每日經濟新聞指出，智譜8日部分限售股才解禁，昨（9）日便公告配售新股計畫，不過市場熱度未減，仍受投資人追捧，昨天股價大漲11%收在2,032港元。

界面新聞指出，智譜配售新股公告指出，與中金公司簽署配售協議，計畫配售最多1,978萬股新H股，募資總額約314億港元，扣除相關費用後淨額約313.75億港元，創下今年港股科技企業單次配售募資規模新高，也成為大陸國內大模型上市後最大一筆股權融資。

智譜此次配售價格為每股1,588港元，較7月8日收盤價1,825港元折價12.99%，配售股份占公告當日已發行總股本4.44%，完成後占擴大後總股本4.25%。

智譜表示，此次募集資金淨額約313億港元，預計2027年底前全部使用，主要投入核心研發與算力基建、商業化擴張與產業併購，以及補充營運資金、優化資本結構。

2026年AI算力產業迎來變革，大模型迭代及商業化落地對資金需求大幅提升；此前2026年初IPO募集資金淨額截至6月底已使用93%，原有資金儲備消耗較快，因此需要補充資本支撐中長期競爭。

路透此前引述知情人士說，智譜此次將以每股1,588港元價格發售1,978萬股，定價將位於每股1,588至1,698港元指導區間下限。

根據路透查閱的條款清單，智譜採取加速累計投標方式，此次配售將使公司總股本增加約4.2%。

路透指出，北京尋求縮小與美國在AI領域的差距，大陸科技企業正轉向香港資本市場籌資，用於研發、人才招聘及業務擴張。

界面新聞提到，智譜今年1月登陸港交所，為首家登陸港股的中國通用大模型企業，上市發行價為每股116.2港元，上市半年區間最高漲幅接近15倍。智譜2025年全年營收人民幣7.24億元，虧損人民幣47.18億元。