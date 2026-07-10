陸汽車買氣差 6月銷量跌二成

大陸國內汽車市場不振，6月乘用車市場零售量下降23.2%，跌至160.2萬輛，其中，燃油乘用車和新能源乘用車零售量分別下跌39%和9.4%，降至60萬輛和100.7萬輛，6月汽車銷量已連續九個月下滑。

大陸乘聯分會數據顯示，2026年上半年，大陸乘用車零售銷量下滑20.2%，跌至870.1萬輛。其中，新能源乘用車和燃油乘用車零售量分別下跌14%和26.4%，降至470.4萬輛和399.7萬輛。

路透指出，大陸汽車市場連續數月銷售下滑，反映經濟復甦乏力，家庭支出趨於保守。不均衡的經濟成長，對價格敏感的消費者衝擊尤其明顯。大陸乘聯分會秘書長崔東樹指出，有購買能力者願意消費升級，但是可支配所得較低者，則可能乾脆選擇不買車。

另一方面，大陸汽車製造商則愈來愈仰賴出口市場，以緩解國內市場低迷帶來的衝擊。大陸6月乘用車出口87.7萬輛，增長82.3%。其中，新能源乘用車出口49.9萬輛，增長152.7%，燃油乘用車出口37.8萬輛，增長33%。

今年上半年，大陸乘用車出口累計實現425.2萬輛，增長超過70%。