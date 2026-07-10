陸官方拉消費 催動零售業創新

面對內需疲弱與消費市場承壓，大陸官方推出零售業創新發展方案。大陸商務部發布「關於加快零售業創新發展的意見」，支持加快零售業創新發展。意見提出以擴大內需為基點，推動零售業數位化、業態融合及市場環境優化，力拚2030年形成現代零售體系，同時強化線上線下競爭監管，規範平台經營者價格及促銷行為。

大陸商務部網站昨（9）日公布，要充分發揮零售業對擴大內需、提振消費、保障民生、穩定就業及做強國內大循環的作用，以供給與需求良性互動為導向，加快零售業創新發展。

在優化零售布局方面，意見提出，制定商業網點規劃等相關國家標準，推動城鄉商業網點建設與城市更新相關規劃銜接，構建布局均衡、功能互補商業新格局。

意見並提出實施城市商業提質行動，推動步行街、商圈優化業態，推動「一刻鐘便民生活圈」擴圍升級，補齊超市、便利店、菜市場等民生業態，同時激發下沉市場消費活力。

針對消費場景創新，意見提出實施零售業創新提升工程，推動老舊街區改造，提升步行街和商業街區品質，支持商業綜合體、購物中心等線下消費商業設備更新。