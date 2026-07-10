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陸PPI增速攀四年高點 6月成長4.1%…連四個月上揚

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸國家統計局公布，6月消費者物價指數（CPI）年增1%，低於市場預期，生產者物價指數（PPI）年增4.1%，連續第4個月上升，創近四年最高水準。（中新社）
大陸國家統計局公布，6月消費者物價指數（CPI）年增1%，低於市場預期，生產者物價指數（PPI）年增4.1%，連續第4個月上升，創近四年最高水準。（中新社）

大陸國家統計局公布，6月消費者物價指數（CPI）年增1%，增幅低於市場預期，生產者物價指數（PPI）年增4.1%。路透分析，PPI連續第4個月上升，升至2022年7月以來近四年最高水準，反映能源及原物料成本推高製造商壓力，但疲弱內需限制企業轉嫁成本能力。

大陸國家統計局昨（9）日最新數據顯示，6月CPI年漲1%，升幅較5月回落0.2個百分點，低於市場預期的1.1%，主要原因是石油及黃金價格漲幅縮小。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，6月受季節性因素和國際市場價格波動等因素影響，CPI年漲1%，繼續保持溫和上漲，尤其，工業消費品中，黃金飾品和汽油價格漲幅分別回落至28.1%和17%，合計影響CPI上漲約0.60個百分點，對CPI的上拉影響比5月減少約0.23個百分點。

東方金誠研究發展部執行總監馮琳表示，中東地區地緣政治衝突帶來的輸入性通膨效應在6月顯著回落，繼續處於偏低水平，背後主要是當前消費市場仍然呈現明顯的供強需弱特徵。

同時，數據顯示，6月，大陸全國工業生產者出廠價格（PPI）年漲4.1%，升幅較5月擴大0.2個百分點，符合市場預期；月降0.3%，累計今年上半年PPI年漲1.5%。

路透分析，6月PPI連續第4個月上升，創2022年7月以來最高水平，反映成本壓力升高對製造商造成影響。不過，由於內需疲弱，企業定價能力受到限制，部分依賴大陸國內市場的製造商難以將成本上升轉嫁給消費者。

路透指出，大陸經濟呈現兩種發展態勢，全球人工智慧（AI）帶動的出口增長推升先進製造業，但家庭消費疲弱、投資低迷及房地產市場下行仍限制國內活動。

路透指出，人工智慧運算需求增加，也推高科技設備及半導體價格，部分上游及高科技產業因價格回升獲利改善；但依賴國內市場的製造商仍面臨需求不足問題。此外，大陸汽車銷售6月連續第九個月下滑，路透稱，這也反映內需疲弱，並促使車企轉向海外市場。

財通證券認為，預計全年國內PPI年增率將介於1.8%至2.2%，峰值大約出現在年中，如果油價擾動帶來的僅為階段性、脈衝式物價上漲，那麼支撐PPI形成穩步、持久上行趨勢的核心動力，可能要回歸物價形成的底層邏輯—國內市場供需格局的系統性改善。相較短期外部衝擊，內需回暖主導的供需修復，更易形成可持續的工業溫和通膨上行行情。

路透 大陸

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