內需疲弱 陸6月CPI回落 PPI上升

受國際油價、金價走跌影響，中國大陸六月消費者物價指數（ＣＰＩ）較去年同期上漲百分之一，漲幅較前月回落零點二個百分點。當月生產者物價指數（ＰＰＩ）年比則上漲百分之四點一，為連續第四個月上升，且來到二○二二年七月以來最高水準。路透分析，這反映能源及原物料成本推高製造商壓力，但疲弱的內需限制企業轉嫁成本的能力。

中國大陸ＣＰＩ月比已連續兩個月下降，且降幅擴大。大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，這主要受國際市場價格波動影響。六月大陸國內黃金飾品和汽油月比價格分別下降百分之八點七和百分之四點九，降幅比上月分別擴大五點九個和四點六個百分點，合計影響ＣＰＩ月比下降約零點二二個百分點。

從ＣＰＩ年比來看，漲幅回落同樣受國際輸入性因素影響。六月黃金飾品和汽油價格年比漲幅分別回落至百分之廿八點一和百分之十七點零，對ＣＰＩ的上拉影響比上月減少約零點二三個百分點。

六月ＰＰＩ年比漲幅則繼續擴大，主要是由上年同期基期下降推動；月比則結束二○二五年十月以來的持續上漲。

路透指出，當前中國經濟呈現兩種發展態勢，全球人工智慧（ＡＩ）帶動的出口增長推升先進製造業，但家庭消費疲弱、投資低迷及房地產市場下行仍限制國內經濟活動。

路透表示，ＡＩ運算需求增加推高科技設備及半導體價格，部分上游及高科技產業因價格回升獲利改善；但依賴國內市場的製造商仍面臨需求不足的問題。大陸汽車銷售六月連續第九個月下滑，就反映出中國內需疲弱，並促使車企轉向海外市場。