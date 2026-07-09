立訊精密港股上市首日 跌破發行價、收62.3港元

立訊精密9日港交所主板上市，這是2026年以來香港市場募資規模最大IPO，上市價格63.28港元，募資總額242億港元，但上市首日就跌破發行價，收62.3港元，跌幅1.55%，總市值4,798億港元。

立訊精密是蘋果供應鏈大廠，在A股上市已15年，此次到香港IPO，完成「A+H」雙資本市場布局。

立訊精密表示，本次IPO募集的資金中，35%用於擴充產能、升級生產基地，30%用於技術研發、完善製造流程及提高智慧製造能力，15%用於投資上下游或相關優質標的，10%用於償還有息銀行借款，10%用於營運資本及一般公司用途。

資料顯示，立訊精密成立於2004年5月24日，2010年9月15日在深交所上市。公司主營業務為連接器的研發、生產和銷售。

立訊精密此次IPO吸引了眾多投資機構，包括淡馬錫、阿布達比投資局（ADIA）、高瓴旗下HHLRA、香港景林、騰訊、富達國際、廣發基金、博時國際、富達國際、泰康人壽等頂級投資機構作為基石投資者。基石投資者合計認購金額達15億美元（約合117.54億港元），按發售價每股63.28港元計算，合計認購18573.69萬股H股，約占全球發售項下H股總數的48.44%。

招股書此前披露的財務資料顯示，2023年、2024年、2025年，立訊精密收入分別為人民幣2319.05 億元、2687.95 億元、3323.44 億元；毛利率分別為11.1%、10.1%、11.6%；淨利潤分別為人民幣122.43億元、145.79億元、181.7億元。

從客戶集中度來看，2023年至2025年，立訊精密前五大客戶分別貢獻營收人民幣1,912億元、2,110億元、2,162億元，占總營收的比重分別為82.4%、78.5%、65%，3年占比下降了17.4個百分點。同期，公司第一大客戶蘋果貢獻的收入分別為人民幣1,745億元、1,901億元、1,883.81億元，占立訊精密總銷售額的75.2%、70.7%、56.68%。2025年，立訊精密來自蘋果之外的營收已超過人民幣1,500億元。

立訊精密的創始人為王來勝、王來春兄妹。王來春現年59歲，為公司董事長、執行董事兼總經理。在《2026 胡潤全球白手起家女企業家榜》中，王來春的財富值已位列深圳第一、全國第二、全球第四。王來勝現年62歲，為公司的副董事長兼執行董事。