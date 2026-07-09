美企追捧便宜模型？外媒：陸醞釀對DeepSeek、月之暗面AI模型收緊管控

據華爾街日報中文網報導，美國企業染上了一種新的AI癮：追捧較便宜的中國模型。當前DeepSeek和月之暗面等中國公司的AI模型在美國矽谷大受歡迎。但隨著人工智慧霸權之爭日益白熱化，中國政府正考慮收緊對本土技術的管控。

報導指出，DeepSeek和月之暗面（Moonshot AI）等中國企業開發的模型已成為矽谷大小公司日常工作的核心。它們成本更低，成了OpenAI和Anthropic產品的替代方案與補充。

知情人士透露，中國官方近期已與國內生產最強大模型的AI實驗室展開磋商，商討如何保護其寶貴的專有技術。知情人士稱，北京方面擔心，分享部分技術可能會給對手或其他惡意行為者帶來幫助，最終化作攻擊中國的武器。

就在不久前，中國政府還希望鼓勵中國AI模型在全球迅速普及，認為這是中國軟實力的一種體現。許多領先的中國模型都是開源的，這意味著全球任何人都能免費下載，且使用時基本不受限制。如今北京的新思路是：並非所有技術都應向所有人開放。

中國政府一直在密切關注華盛頓方面對Anthropic旗下Mythos的監管舉措，該模型能夠自動檢測網絡安全漏洞。白宮先前禁止外國獲取該模型，迫使Anthropic切斷了所有用戶的訪問權限。最近，白宮又調整了政策，允許部分用戶使用。

對中國監管機構而言，華盛頓方面的政策搖擺強化了一個觀點：政府必須對強大的AI技術保持嚴密控制，以防其在網路戰和生物武器開發等領域遭被濫用。

太平洋兩岸的業內人士普遍認為，中國的頂級模型尚不及美國最優秀的模型。但中國模型通過以極低的成本提供「足夠好」的能力，正在美國贏得青睞。

知情人士表示，中國正在探討的措施包括在實驗室推出模型前實施更嚴格的監管審查。目前，計劃推出生成式AI服務的企業必須通過政府的一項審查程式，該程式側重於安全和防止濫用。

這些人士說，官員們正在考慮，如果審查認定實驗室的產品包含敏感技術，或將要求其推遲公開發布，並限制外國實體等特定層級用戶的訪問權限。