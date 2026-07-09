今年A股最大IPO！長鑫科技16日開啟申購 擬募資人民幣295億

大陸半導體產業再迎大型IPO案。記憶體晶片廠長鑫存儲9日宣布啟動科創板IPO，擬發行約66.88億股，預計募資295億元（人民幣，單位下同，約新台幣1,393億元），資金將用於生產線及技術升級。陸媒指，長鑫存儲此次IPO募資規模將成為今年A股市場規模最大的IPO之一，也是科創板史上第二大IPO。

每日經濟新聞報導，長鑫科技9日披露科創板上市招股意向書及《發行安排及初步詢價公告》，正式啟動科創板IPO發行程序。據公告，公司新股網下申購日和網上申購日均為2026年7月16日。

公告顯示，長鑫科技本次擬公開發行股票66.8億股（超額配售選擇權行使前），占發行後總股本比率10.00%。此外，發行人授予聯席保薦人（聯席主承銷商）中金公司不超過初始發行股份數量15%的超額配售選擇權，若全額行使，發行總股數將擴大至76.9億萬股。

北京日報指出，長鑫科技5月27日IPO過會，6月12日註冊生效，此次科創板上市擬融資金額高達295億元，將成為今年A股市場規模最大的IPO，也是科創板史上僅次於中芯國際的第二大IPO。

長鑫科技成立於2016年，總部位於安徽合肥，是中國規模較大的動態隨機存取記憶體（DRAM）研發設計製造一體化企業，採用IDM（垂直整合製造）業務模式。公司創始人朱一明曾創立兆易創新，後者也持有長鑫科技部分股權。

根據公司此前披露的業績預告，2026年上半年預計實現營業收入1,100億元至1,200億元，同比增長612.53%至677.31%；歸母淨利潤預計500億元至570億元，同比增長2,244.03%至2,544.19%；扣非歸母淨利潤預計520億元至580億元。

長鑫科技的上市文件於去年12月下旬獲監管受理，是科創板試點IPO預先審閱機制後首單受理項目。此次IPO初步募資規模為295億元，排名科創板歷史第二；若最終實現超募，則有望挑戰中芯國際2020年創下的532億元紀錄。

值得注意的是，除長鑫存儲外，大陸多家科技企業也加速推進IPO進程。長江存儲5月啟動A股上市進程，聘請兩家機構對上市事項進行輔導；機器人製造商宇樹科技42億元科創板IPO上月獲上市委審議通過。