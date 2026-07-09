快訊

「出大包」放走判30年經濟要犯鍾文智 法官陳勇松遭罰年俸250萬元

國家當創投！美國與歐洲用資本爭奪科技霸權

川普嗆20比1還擊！伊朗回「你打我就打」 巴林及科威特美軍基地傳遇襲

聽新聞
0:00 / 0:00

智譜上市半年迎首批限售股解禁 擬募314億港元加碼AI布局

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
界面新聞報導，7月9日，大陸AI企業智譜在港交所公告配售新H股，預計募資約314.1億港元，扣除相關費用後淨募資約313.75億港元，創今年港股科技企業單次配售募資新高，亦為大陸大模型企業上市後最大規模股權融資。路透
界面新聞報導，7月9日，大陸AI企業智譜在港交所公告配售新H股，預計募資約314.1億港元，扣除相關費用後淨募資約313.75億港元，創今年港股科技企業單次配售募資新高，亦為大陸大模型企業上市後最大規模股權融資。路透

大陸AI企業智譜啟動上市後最大規模股權融資，擬募資約314億港元（約新台幣1,285億元），資金將投入AI模型研發、算力建設及商業化擴張。每日經濟新聞指出，智譜8日部分限售股才解禁，9日便公告配售新股計畫，不過市場熱度未減，仍受投資人追捧。

界面新聞指出，智譜9日在港交所發布配售新股公告，公司與中金公司簽署配售協議，計畫配售最多1,978萬股新H股，募資總額約314.11億港元，扣除相關費用後淨額約313.75億港元，創下今年港股科技企業單次配售募資規模新高，也成為大陸國內大模型賽道上市後最大一筆股權融資。

據公告，智譜此次配售價格為每股1,588港元，較7月8日收盤價1,825港元折價12.99%，配售股份占公告當日已發行總股本4.44%，完成後占擴大後總股本4.25%。

智譜表示，此次募集資金淨額約313.75億港元，預計於2027年底前全部使用，主要投入核心研發與算力基建、商業化擴張與產業併購，以及補充營運資金、優化資本結構。2026年AI算力產業迎來變革，大模型迭代及商業化落地對資金需求大幅提升；此前2026年初IPO募集資金淨額截至6月底已使用93%，原有資金儲備消耗較快，因此需要補充資本支撐中長期競爭。

路透此前引述知情人士說，智譜此次將以每股1,588港元價格發售1,978萬股，定價位於每股1,588至1,698港元指導區間下限。根據路透查閱的條款清單，智譜採取加速累計投標方式，此次配售將使公司總股本增加約4.2%。

路透指，隨北京尋求縮小與美國在AI領域的差距，大陸科技企業正轉向香港資本市場籌資，用於研發、人才招聘及業務擴張。本周內，多家科技企業推進香港融資計畫，其中晶合集成透過首次公開募股（IPO）籌集約69.8億港元。

券商ACCM研究總監Glenn Yin分析指出，儘管市場對估值過高的擔憂令投資人更加挑剔，但對大陸大型AI企業的投資需求仍然強勁。他表示，籌集近40億美元資金讓智譜具備競爭資本，但也加大公司壓力，必須證明AI領域的大額投入能轉化為可持續商業回報。

界面新聞提到，智譜今年1月登陸港交所，為首家登陸港股的中國通用大模型企業，上市發行價為每股116.2港元，上市半年區間最高漲幅接近1500%。8日適逢智譜上市滿半年，首批基石投資者鎖定期到期，市場原本關注解禁帶來的流動性壓力，但智譜股價仍逆勢走強，當日盤中最高漲幅達15%。

目前，大陸大模型產業仍處於規模化投入階段。智譜2025年全年營收人民幣7.24億元，淨虧損人民幣47.18億元，短期難以實現盈利平衡，需要持續依靠外部股權融資支撐。

大陸 新台幣 港交所

延伸閱讀

AI概念股大跌...路透：中國擬限制境外訪問國產大模型

A+H時代開啟！「果鏈」立訊精密9日登陸港股

港股科技族群 全線大漲

陸AI模型快速滲透美企 具備低成本、高性能優勢

相關新聞

陸據報擬放行H200晶片採購 阿里、字節跳動、DeepSeek或獲准

美中AI晶片競爭持續，大陸據報將有限度開放先進AI晶片進口。美國科技媒體The Information援引知情人士指，大陸計劃允許阿里巴巴、字節跳動和深度求索（DeepSeek）等大陸頂尖人工智慧（AI）企業購買數量有限的輝達（Nvidia）H200晶片。知情人士稱，相關採購總量仍待北京決定，或將低於20萬枚。

智譜上市半年迎首批限售股解禁 擬募314億港元加碼AI布局

大陸AI企業智譜啟動上市後最大規模股權融資，擬募資約314億港元（約新台幣1,285億元），資金將投入AI模型研發、算力建設及商業化擴張。每日經濟新聞指出，智譜8日部分限售股才解禁，9日便公告配售新股計畫，不過市場熱度未減，仍受投資人追捧。

內需疲軟消費承壓 陸9部門推零售改革 強化AI、數位化與平台監管

面對內需疲弱與消費市場承壓，大陸官方推出零售業創新發展方案。大陸商務部等9個部門近日發布「關於加快零售業創新發展的意見」，支持加快零售業創新發展。意見提出以擴大內需為基點，推動零售業數位化、業態融合及市場環境優化，力拚2030年形成現代零售體系，同時強化線上線下競爭監管，規範平台經營者價格及促銷行為。

陸6月CPI降溫、PPI升溫 內需疲弱與成本壓力並存

大陸國家統計局9日公布，6月生產者物價指數（PPI）年增4.1%；消費者物價指數（CPI）則年增1%，增幅低於市場預期。路透分析，PPI連續第4個月上升，升至2022年7月以來最高水準，反映能源及原物料成本推高製造商壓力，但疲弱內需限制企業轉嫁成本能力。

中越上百企業 多領域合作簽約

中國廣西—越南廣寧企業對接會七日在南寧舉辦，一百一十餘家兩國企業代表共商合作。

今年達陣 陸AI手機、電腦銷量超越非AI

中國大陸國家發展改革委創新和高技術發展司副司長王若蒙七日在上海表示，去年中國大陸ＡＩ手機、ＡＩ電腦等智能終端年出貨量超一億台，今年有望保持高速增長，其中ＡＩ手機、ＡＩ電腦銷量有望超過非ＡＩ產品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。