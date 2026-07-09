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內需疲軟消費承壓 陸9部門推零售改革 強化AI、數位化與平台監管

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
面對內需疲弱與消費市場承壓，大陸商務部等9部門近日發布「關於加快零售業創新發展的意見」，支持加快零售業創新發展。法新社
面對內需疲弱與消費市場承壓，大陸商務部等9部門近日發布「關於加快零售業創新發展的意見」，支持加快零售業創新發展。法新社

面對內需疲弱與消費市場承壓，大陸官方推出零售業創新發展方案。大陸商務部等9個部門近日發布「關於加快零售業創新發展的意見」，支持加快零售業創新發展。意見提出以擴大內需為基點，推動零售業數位化、業態融合及市場環境優化，力拚2030年形成現代零售體系，同時強化線上線下競爭監管，規範平台經營者價格及促銷行為。

據大陸商務部網站9日消息，上述意見指出，要充分發揮零售業對擴大內需、提振消費、保障民生、穩定就業及做強國內大循環的作用，以供給與需求良性互動為導向，加快零售業創新發展。

在優化零售布局方面，意見提出，制定商業網點規劃等相關國家標準，推動城鄉商業網點建設與城市更新相關規劃銜接，構建布局均衡、功能互補的商業新格局。

意見並提出實施城市商業提質行動，推動步行街、商圈優化業態，推動「一刻鐘便民生活圈」擴圍升級，補齊超市、便利店、菜市場等民生業態，同時激發下沉市場消費活力。

針對消費場景創新，意見提出實施零售業創新提升工程，推動老舊街區更新改造，提升步行街和商業街區品質，支持商業綜合體、購物中心、百貨店、大型超市等線下消費商業設施設備更新。

此外，意見鼓勵零售與餐飲、文化、娛樂、體育、旅遊等產業融合發展，打造「零售+」新生態，支持開設首店、舉辦首發、首秀，並支持免稅店開發特色主題購物場景。

在數智化轉型方面，意見提出支持零售經營主體數位化改造，實現進銷存、物流配送等全鏈條數位化，打通線上線下渠道、商品、服務和數據。同時推廣「人工智慧+」，拓展智能導購、低空配送、無人售貨等應用場景。

意見也聚焦零售市場競爭環境，提出線上線下零售一視同仁，強化平台領域經營者集中反壟斷審查，推動平台經營者依法向監管部門開放算法必要數據，促進算法推薦、流量分配公平透明。

在價格治理方面，意見要求整治虛假宣傳、虛假促銷、虛假打折和不公平定價行為，推動落實明碼標價，禁止平台經營者強制或變相強制商戶承擔補貼、參與促銷活動，以及向商戶轉嫁促銷成本、「0元購」等行為。

意見最後提到，將從用地保障、減輕企業負擔、融資支持、優化審批流程及完善法治市場等方面提供政策支持，推動資源要素向實體零售集聚。

值得注意的是，大陸內需消費持續低迷。大陸國家統計局6月數據顯示，5月全國社會消費品零售總額年減0.6%，為2022年12月以來首次負增長；今年前五個月固定投資年減4.1%，創六年來最大跌幅。

零售業 大陸商務部 大陸

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