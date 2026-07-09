陸6月CPI降溫、PPI升溫 內需疲弱與成本壓力並存

大陸國家統計局9日公布，6月生產者物價指數（PPI）年增4.1%；消費者物價指數（CPI）則年增1%，增幅低於市場預期。路透分析，PPI連續第4個月上升，升至2022年7月以來最高水準，反映能源及原物料成本推高製造商壓力，但疲弱內需限制企業轉嫁成本能力。

大陸國家統計局9日最新數據顯示，6月份，全國居民消費價格（CPI）按年上漲1%，升幅較5月回落0.2個百分點，低於市場預期的1.1%。今年前6個月，CPI按年升1%。按年比，食品價格下降1.6%，非食品價格上漲1.5%。按月比，6月CPI下降0.3%，其中，食品價格下降0.4%，非食品價格下降0.3%。

數據還指出，6月，食品煙酒及在外餐飲類價格年減0.8%，影響CPI下降約0.24個百分點。食品中，畜肉類價格下降7.3%，影響CPI下降約0.3個百分點，其中豬肉價格下降15.9%；奶類價格下降1.7%，影響CPI下降約0.02個百分點；鮮果價格下降0.7%，影響CPI下降約0.01個百分點；蛋類價格上漲16%，影響CPI上漲約0.08個百分點。

同時，數據顯示，6月，大陸全國工業生產者出廠價格（PPI）按年上漲4.1%，升幅較5月擴大0.2個百分點，符合市場預期；按月下降0.3%。上半年，PPI按年升1.5%。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，6月份，受季節性因素和國際市場價格波動等因素影響，CPI按月下降0.3%，按年上漲1%，扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1%，繼續保持溫和上漲。

路透分析，6月PPI連續第4個月上升，創2022年7月以來最高水平，反映成本壓力升高對製造商造成影響。不過，由於內需疲弱，企業定價能力受到限制，部分依賴國內市場的製造商難以將成本上升轉嫁給消費者。路透並指出，大陸經濟呈現兩種發展態勢，全球人工智慧（AI）帶動的出口增長推升先進製造業，但家庭消費疲弱、投資低迷及房地產市場下行仍限制國內活動。

路透指出，人工智慧運算需求增加，也推高科技設備及半導體價格，部分上游及高科技產業因價格回升獲利改善；但依賴國內市場的製造商仍面臨需求不足問題。此外，大陸汽車銷售6月連續第9個月下滑，路透稱，這也反映內需疲弱，並促使車企轉向海外市場。