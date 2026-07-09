陸據報擬放行H200晶片採購 阿里、字節跳動、DeepSeek或獲准

美中AI晶片競爭持續，大陸據報將有限度開放先進AI晶片進口。美國科技媒體The Information援引知情人士指，大陸計劃允許阿里巴巴、字節跳動和深度求索（DeepSeek）等大陸頂尖人工智慧（AI）企業購買數量有限的輝達（Nvidia）H200晶片。知情人士稱，相關採購總量仍待北京決定，或將低於20萬枚。

The Information指出，知情人士表示，大陸官員最近幾周已告知上述企業，可能很快會獲准購買部分H200晶片。不過，相關企業須說明所需晶片的數量及用途才能獲得批准。

知情人士再指，基於AI處理器需求激增，北京當局因此決定允許企業採購部分H200晶片。北京當局目前仍在決定可批准的輝達晶片確切數量，總量可能少於20萬枚，不到這些企業今年初提出需求的數量一半。

路透指出，美國政府已允許輝達向大陸銷售先進H200晶片，並已核准約10家大陸企業購買相關晶片。不過，H200晶片進口受阻的部分原因是大陸擔心大量美國設計的AI晶片湧入，將阻礙政府推動其本土晶片產業發展的長期目標，同時憂慮允許美國製造的晶片進入國內市場可能帶來網絡安全風險。基於此，北京當局迄今尚未批准相關採購。

路透6月曾報導，輝達已告知大陸客戶，其用於AI數據中心的新款「Vera」中央處理器最早可能在8月供應，客戶可開始下訂。輝達執行長黃仁勳去年10月表示，由於美國出口管制及北京推動關鍵技術自主化，輝達在大陸市場的市占率實際上已降至零。

報導並指，大陸科技企業目前正面臨運算能力需求增加的壓力。