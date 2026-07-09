快訊

「出大包」放走判30年經濟要犯鍾文智 法官陳勇松遭罰年俸250萬元

國家當創投！美國與歐洲用資本爭奪科技霸權

川普嗆20比1還擊！伊朗回「你打我就打」 巴林及科威特美軍基地傳遇襲

聽新聞
0:00 / 0:00

帶動暑期消費 中國將發放21億元文旅消費券

中央社／ 台北9日電

暑假期間中國官方啟動文化和旅遊消費季活動，將發放逾人民幣4.5億元（約合新台幣21.15億元）的消費券及專項補貼，以帶動各地的文旅消費。

綜合北京商報等陸媒今天報導，中國文化和旅遊部昨天在青海啟動2026年全國暑期文化和旅遊消費季，自7月初至8月底將協同有關部門、企業與平台推出涵蓋觀光、避暑、出行、觀賽等多方面的措施。

期間各地將針對消夏避暑、濱海度假、夜間經濟、遊輪遊艇、親子遊樂、研學旅行、非遺美食、博物館遊等需求增加文旅產品供給，舉辦超過3萬場次文旅消費活動。

相較與2025年發放超過5億7000萬元暑期文旅消費補貼，今年中國官方部署的文旅消費券規模縮減了1.2億元。

中國多地正針對暑期消費旺季備戰，廣東雲南、陜西、洛陽、杭州等地近期相繼發放各類消費券。

陜西日前啟動夏季暑期文旅消費季，全省將發放總值5800萬元的文旅惠民卡和消費券；雲南則於6月29日開始發放文旅消費券，全年投放總額7000萬元。

中國正在推動文化旅遊業成為新興的戰略支柱產業，中國文化和旅遊部昨天公布「旅遊強國建設『十五五（2026－2030年』規劃」提出，到2030年中國國內居民年度出遊人次將達83億，國內旅遊總花費突破7.7兆元。

廣東 文化 雲南

延伸閱讀

陸十五五規劃：2030年國內出遊總花費7.7兆元人民幣

文化幣第三季啾啾妹接棒代言 暑期出任務開跑

中越上百企業 多領域合作簽約

暑假最大旅展來了！海外遊萬元有找、全館1折起 加碼天天抽機票

相關新聞

陸據報擬放行H200晶片採購 阿里、字節跳動、DeepSeek或獲准

美中AI晶片競爭持續，大陸據報將有限度開放先進AI晶片進口。美國科技媒體The Information援引知情人士指，大陸計劃允許阿里巴巴、字節跳動和深度求索（DeepSeek）等大陸頂尖人工智慧（AI）企業購買數量有限的輝達（Nvidia）H200晶片。知情人士稱，相關採購總量仍待北京決定，或將低於20萬枚。

智譜上市半年迎首批限售股解禁 擬募314億港元加碼AI布局

大陸AI企業智譜啟動上市後最大規模股權融資，擬募資約314億港元（約新台幣1,285億元），資金將投入AI模型研發、算力建設及商業化擴張。每日經濟新聞指出，智譜8日部分限售股才解禁，9日便公告配售新股計畫，不過市場熱度未減，仍受投資人追捧。

內需疲軟消費承壓 陸9部門推零售改革 強化AI、數位化與平台監管

面對內需疲弱與消費市場承壓，大陸官方推出零售業創新發展方案。大陸商務部等9個部門近日發布「關於加快零售業創新發展的意見」，支持加快零售業創新發展。意見提出以擴大內需為基點，推動零售業數位化、業態融合及市場環境優化，力拚2030年形成現代零售體系，同時強化線上線下競爭監管，規範平台經營者價格及促銷行為。

陸6月CPI降溫、PPI升溫 內需疲弱與成本壓力並存

大陸國家統計局9日公布，6月生產者物價指數（PPI）年增4.1%；消費者物價指數（CPI）則年增1%，增幅低於市場預期。路透分析，PPI連續第4個月上升，升至2022年7月以來最高水準，反映能源及原物料成本推高製造商壓力，但疲弱內需限制企業轉嫁成本能力。

中越上百企業 多領域合作簽約

中國廣西—越南廣寧企業對接會七日在南寧舉辦，一百一十餘家兩國企業代表共商合作。

今年達陣 陸AI手機、電腦銷量超越非AI

中國大陸國家發展改革委創新和高技術發展司副司長王若蒙七日在上海表示，去年中國大陸ＡＩ手機、ＡＩ電腦等智能終端年出貨量超一億台，今年有望保持高速增長，其中ＡＩ手機、ＡＩ電腦銷量有望超過非ＡＩ產品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。