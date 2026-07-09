快訊

「出大包」放走判30年經濟要犯鍾文智 法官陳勇松遭罰年俸250萬元

國家當創投！美國與歐洲用資本爭奪科技霸權

川普嗆20比1還擊！伊朗回「你打我就打」 巴林及科威特美軍基地傳遇襲

聽新聞
0:00 / 0:00

消費負成長後 中國9部門推零售業創新發展意見

中央社／ 北京9日電

中國5月份社會消費品零售總額年減0.6%，是3年半來首次負成長，外界關注當前提振內需政策效果有限。官方今天再發布「加快零售業創新發展的意見」，改善零售業經營環境並規範不合理競爭。

中國官方6月中旬公布的數據顯示，5月份社會消費品零售總額年減0.6%，是2022年12月以來首度下降，1至5月份的累計增速下滑至1.4%，引發各界關注。

今天對外發布由商務部等9部門印發的「關於加快零售業創新發展的意見」，表示為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，充分發揮零售業對擴大內需、提振消費、保障民生、穩定就業及做強國內大循環的作用，系統部署零售業發展工作。

據商務部網站，官方提出的目標是：力爭到2030年，基本形成佈局合理、供給優質、業態多元、智慧便捷、競爭有序的現代零售體系。

根據「意見」，支持零售經營主體數位化的改造。鼓勵平台對中小零售經營主體技術賦能，資源共享。推廣「人工智能+」，拓展智能導購、低空配送、無人售貨等場景。推動消費券發放、結算等環節使用數位人民幣。

此外，「意見」也提出要加強價格治理。重點整治虛假宣傳、虛假促銷、虛假打折和不公平定價行為。禁止平台經營者強制或變相強制商戶承擔補貼、參與促銷活動，向商戶轉嫁促銷成本，以及「0元購」等行為。

國務院 零售業

延伸閱讀

智慧經營／全家董事長葉榮廷 健康出擊 回應消費需求

出席科技大會！習近平提6點要求 強調加快科技自立自強

中國央行：繼續實施適度寬鬆貨幣政策

曾質疑中國GDP「始終5％」 經濟學者高善文55歲癌逝

相關新聞

陸據報擬放行H200晶片採購 阿里、字節跳動、DeepSeek或獲准

美中AI晶片競爭持續，大陸據報將有限度開放先進AI晶片進口。美國科技媒體The Information援引知情人士指，大陸計劃允許阿里巴巴、字節跳動和深度求索（DeepSeek）等大陸頂尖人工智慧（AI）企業購買數量有限的輝達（Nvidia）H200晶片。知情人士稱，相關採購總量仍待北京決定，或將低於20萬枚。

智譜上市半年迎首批限售股解禁 擬募314億港元加碼AI布局

大陸AI企業智譜啟動上市後最大規模股權融資，擬募資約314億港元（約新台幣1,285億元），資金將投入AI模型研發、算力建設及商業化擴張。每日經濟新聞指出，智譜8日部分限售股才解禁，9日便公告配售新股計畫，不過市場熱度未減，仍受投資人追捧。

內需疲軟消費承壓 陸9部門推零售改革 強化AI、數位化與平台監管

面對內需疲弱與消費市場承壓，大陸官方推出零售業創新發展方案。大陸商務部等9個部門近日發布「關於加快零售業創新發展的意見」，支持加快零售業創新發展。意見提出以擴大內需為基點，推動零售業數位化、業態融合及市場環境優化，力拚2030年形成現代零售體系，同時強化線上線下競爭監管，規範平台經營者價格及促銷行為。

陸6月CPI降溫、PPI升溫 內需疲弱與成本壓力並存

大陸國家統計局9日公布，6月生產者物價指數（PPI）年增4.1%；消費者物價指數（CPI）則年增1%，增幅低於市場預期。路透分析，PPI連續第4個月上升，升至2022年7月以來最高水準，反映能源及原物料成本推高製造商壓力，但疲弱內需限制企業轉嫁成本能力。

中越上百企業 多領域合作簽約

中國廣西—越南廣寧企業對接會七日在南寧舉辦，一百一十餘家兩國企業代表共商合作。

今年達陣 陸AI手機、電腦銷量超越非AI

中國大陸國家發展改革委創新和高技術發展司副司長王若蒙七日在上海表示，去年中國大陸ＡＩ手機、ＡＩ電腦等智能終端年出貨量超一億台，今年有望保持高速增長，其中ＡＩ手機、ＡＩ電腦銷量有望超過非ＡＩ產品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。