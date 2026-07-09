消費負成長後 中國9部門推零售業創新發展意見

中國5月份社會消費品零售總額年減0.6%，是3年半來首次負成長，外界關注當前提振內需政策效果有限。官方今天再發布「加快零售業創新發展的意見」，改善零售業經營環境並規範不合理競爭。

中國官方6月中旬公布的數據顯示，5月份社會消費品零售總額年減0.6%，是2022年12月以來首度下降，1至5月份的累計增速下滑至1.4%，引發各界關注。

今天對外發布由商務部等9部門印發的「關於加快零售業創新發展的意見」，表示為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，充分發揮零售業對擴大內需、提振消費、保障民生、穩定就業及做強國內大循環的作用，系統部署零售業發展工作。

據商務部網站，官方提出的目標是：力爭到2030年，基本形成佈局合理、供給優質、業態多元、智慧便捷、競爭有序的現代零售體系。

根據「意見」，支持零售經營主體數位化的改造。鼓勵平台對中小零售經營主體技術賦能，資源共享。推廣「人工智能+」，拓展智能導購、低空配送、無人售貨等場景。推動消費券發放、結算等環節使用數位人民幣。

此外，「意見」也提出要加強價格治理。重點整治虛假宣傳、虛假促銷、虛假打折和不公平定價行為。禁止平台經營者強制或變相強制商戶承擔補貼、參與促銷活動，向商戶轉嫁促銷成本，以及「0元購」等行為。