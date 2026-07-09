前5月 義烏體育用品 出口199國家地區

二○二六美加墨世界杯激戰正酣，「世界超市」浙江義烏的體育用品生產線也在火熱運轉——義烏海關七日公布的最新數據顯示，今年前五月，義烏體育用品出口至一九九個國家和地區，同比增長百分之五點九，出口額達四十九點一億元（人民幣，下同）。

中新社報導，在義烏全球數貿中心，售賣「解壓足球」的店主陳果正忙著與前來補貨的採購商確認訂單。面對持續增長的市場需求，該企業開啟廿四小時不間斷生產，日產「解壓足球」約三萬個。

據了解，解壓足球是一款個頭不大的掛飾，造型主要是將十二個按鍵與足球五邊形結構結合，按壓時會發出輕微聲響，成為不少球迷觀賽時為支持球隊助威的氛圍神器。

「從創意設計到投入生產，前後不到一個月。」陳果介紹，目前產品訂單基本通過空運出口，其中約百分之八十銷往美加墨地區。

世界杯熱度同樣帶旺球迷服裝市場。自去年六月起，義烏商戶溫從見便進入世界杯備貨周期。據他介紹，今年的訂單量較平時增長近三倍，產品廣銷全球五十多個國家和地區。

「結合球隊元素進行設計已經是行業內的基本操作。今年，我們更注重滿足全家觀賽需求。」溫從見說，目前企業推出的寵物球衣已轉入批量生產、交付階段。

值得一提的是，針對世界杯相關商品補單快、時效要求高等特點，義烏海關通過打通「空空轉關」、「陸空聯運」等運輸模式，持續拓寬空運物流通道運力，並依託數位化集拼模式優化拼箱貨物查驗流程，相關商品通關時長壓縮約百分之三十。