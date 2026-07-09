今年達陣 陸AI手機、電腦銷量超越非AI

中國大陸國家發展改革委創新和高技術發展司副司長王若蒙七日在上海表示，去年中國大陸ＡＩ手機、ＡＩ電腦等智能終端年出貨量超一億台，今年有望保持高速增長，其中ＡＩ手機、ＡＩ電腦銷量有望超過非ＡＩ產品。

中新社報導，王若蒙指出，去年中國大陸人工智能相關產業規模超一兆元人民幣，初步預測，今年增速在百分之三十以上。一批人工智能企業上市融資，市值屢創新高。這也體現了人工智能對經濟增長強勁的引領作用。

當天，上海市政府新聞辦舉行記者會，介紹二○二六世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議的籌備進展和人工智能產業發展情況。

關於備受關注的人形機器人，大陸工業和信息化部科技司副司長甘小斌表示，今年中國人形機器人全年整機產量有望突破十萬台。製造業是人工智能賦能應用的主戰場。目前，大陸規上工業企業人工智能應用普及率已超百分之三十，人形機器人已經開始進工廠、下車間。

上海市委常委、副市長陳傑表示，在「ＡＩ+消費」領域，上海重點圍繞（ＡＩ）手機等新終端展開布局。到二○二七年，上海希望實現智能終端產業總體規模突破三千億元。

二○二六世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議將於七月十七日至二十日在上海舉行，圍繞「智能夥伴 共創未來」主題，設置論壇會議、展覽展示、評獎賽事、應用體驗、創新孵化、招才引智六大區塊。

大會展覽總面積首次突破十萬平方公尺，將有一千一百餘家企業參展，三千餘項展品集中亮相，其中超三百款產品將實現全球首發。智算、具身兩大產業各匯聚超二百家企業，數十家龍頭鏈主、央國企及重要外企攜生態夥伴共同參展，集中展示人工智能賦能千行百業的前沿實踐。