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中越上百企業 多領域合作簽約

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國廣西越南廣寧企業對接會七日在南寧舉辦，一百一十餘家兩國企業代表共商合作。

中新社報導，對接會上，廣西與廣寧兩地共十一對企業集中簽約，合作內容覆蓋智慧口岸建設、物流基建開發、農林水產貿易、跨境文旅、檢驗檢測服務等，將有力推動桂越兩地產業鏈供應鏈深度融合。

五家廣西文旅企業與廣寧多家旅遊主體集中簽署遊客互換、客源互送合作協議，充分釋放兩地旅遊資源互補優勢，推動中越跨境旅遊市場持續擴容。 　　

廣西錦綉東越人力資源有限公司總經理楊倩受訪時表示，今年三月以來，公司已為廣西企業引入二百餘名越南勞務人員。越南經濟增速快，勞務合作前景可觀，公司計畫七月底赴越考察。「當前越南人工智能人才缺口較大，後續我們可向越南輸送人工智能專業人才。」

廣西官方介紹，二○二五年廣西與越南貿易額突破三千億人民幣。廣西相鄰廣寧，雙方友誼深厚，政治經貿密切。當前，中越東興—芒街跨境經濟合作區、東興—芒街智慧口岸等項目建設穩步推進，將為兩地企業跨境貿易帶來重大利好。

越南 廣西 供應鏈

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