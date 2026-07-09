中越上百企業 多領域合作簽約

二○二六美加墨世界杯激戰正酣，「世界超市」浙江義烏的體育用品生產線也在火熱運轉——義烏海關七日公布的最新數據顯示，今年前五月，義烏體育用品出口至一九九個國家和地區，同比增長百分之五點九，出口額達四十九點一億元（人民幣，下同）。

2026-07-09 03:41