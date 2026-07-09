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中荷經貿混委會 成立企委會

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
荷蘭外貿與發展合作大臣史卓瑪（左）正在訪問北京，圖為他七日與大陸商務部長王文濤（右）討論半導體等經貿議題。圖／取自史卓瑪「X」
荷蘭外貿與發展合作大臣史卓瑪（左）正在訪問北京，圖為他七日與大陸商務部長王文濤（右）討論半導體等經貿議題。圖／取自史卓瑪「X」

暌違六年，荷蘭外貿與發展合作大臣史卓瑪率團訪陸，與大陸商務部長王文濤主持中荷經貿混委會會議。雙方就安世半導體爭議、半導體出口管制等交換意見，王文濤稱，盼荷方為陸企赴荷投資營造公平環境，保持半導體產供應鏈穩定。

史卓瑪昨在「X」發文透露，雙方七日簽署了一份諒解備忘錄，成立了有關商業的委員會，標誌著雙方貿易關係邁出了重要一步，將加強兩國商界的交流合作。他並稱，與王文濤舉行了富有建設性的會晤，討論了合作機遇，也探討了荷蘭企業面臨的公平競爭環境等議題。

據大陸商務部新聞稿，王文濤在與史卓瑪會面時表示，大陸商務部願與荷方加強在先進製造業、科技創新等領域合作，希望荷方為中國企業赴荷投資營造公平公正可預期的環境，保持半導體產供鏈穩定，推動妥善解決有關企業糾紛。會後兩人簽署了「成立中荷企業家委員會的諒解備忘錄」並共同出席了中荷企委會首次會議。

會後接受路透訪問時，就安世半導體的爭議，史卓瑪稱，荷蘭與中國政府正以建設性方式合作，盡可能降低這起事件帶來的衝擊。若要達成長久的解決方案，仍須由安世歐洲與安世中國雙方自行協商並達成協議。史卓瑪並表示，半導體出口管制制度是要確保任何相關設備都不會流向可能危害荷蘭安全的地方。有信心荷蘭目前非常嚴格的出口管制措施，足以確保這點。

大陸外交部昨也公告「王毅外長訪問北歐成果清單」。當中提到，大陸重申從不刻意尋求順差，希望歐盟保持開放，避免限制性立法措施，放寬對大陸高價值產品出口，推動中歐貿易向上平衡。

大陸商務部 荷蘭 半導體

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