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陸智駕車占比 兩年衝60%

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

專注於自動駕駛技術研發與商業化的Momenta昨（8）日在港交所主板掛牌上市，成為港股「物理AI第一股」。

創始人兼行政總裁曹旭東在出席上市儀式後表示，大陸智駕滲透率將在2028年達50％至60％，甚至可能超過60％。

他解釋，「摩爾定律」同樣適用於智駕領域，相信龍頭公司能實現每年十倍的產品性能提升，從而帶動滲透率未來兩年急速提升。

Momenta昨日股價收平，報港幣295.6元。21世紀經濟報導，這次Momenta總募資額為港幣58.9億元，募集資金中約46.7%用於持續增強研發能力，約33.5%用於海內外業務拓展及提高商業化能力，其餘用於戰略投資及營運資金。

曹旭東表示，赴港上市的時機並非資金需求，尤其上市前公司帳上現金還有約人民幣100億元，這次IPO又補充了人民幣數十億元，加起來接近人民幣200億元現金。

而該公司去年虧損已經收窄到約人民幣3億元，今年會進一步收窄，明年實現收支平衡，後年就實現盈利，現金流狀況非常健康。

招股書顯示，Momenta近三年業績呈現強勁增長態勢。2023年至2025年，公司營收分別為人民幣7.4億元、13.2億元和24.1億元，增至原來的三倍多，年均複合增長率超80%。

其中，軟體許可收入表現尤為亮眼，從2023年的人民幣0.2億元飆升至2025年的人民幣9.6億元，三年之間增長超過41倍，占整體收入的比重升至40.1%，成為推動盈利能力持續改善的核心引擎。

摩爾定律 港交所 大陸

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