立訊完成 A+H 股雙掛牌

港股今（9）日迎來2026年最大規模上市案，「蘋果鏈」立訊精密Ｈ股發行價最終確定為每股港幣63.28元，直接定在最高發售價，募資港幣240億元，完成「A+H」雙資本市場布局。

證券時報報導，招股書披露立訊此次Ｈ股募資用途，35%用於擴充產能、升級生產基地，30%用於技術研發、完善製造流程及提高智慧製造能力，15%用於投資上下游或相關優質目標，10%用於償還有息銀行借款，10%用做營運資本及一般公司用途。

從消費電子精密零組件起家，立訊精密已成長為全球領先的精密智造解決方案提供商。2026年第1季，營收人民幣838億元，年增35%，淨利潤人民幣36億元，年增20%。

立訊精密在A股上市15年，憑藉內生培育與外延收購的方式，實現營收130倍增長。2025年立訊精密營收人民幣3,323億元，年增23%；淨利人民幣166億元，年增24%，均創歷史新高。這個營收規模在全球精密智造解決方案行業排全球第四、大陸第一。