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港股科技族群 全線大漲

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
香港股市示意圖。(中新社)
香港股市示意圖。(中新社)

在周邊市場持續承壓的背景下，港股近幾個交易日表現明顯強勢，昨（8）日科技股全線大漲，帶動恒生指數收漲2.99%，恒生科技指數亦大漲4.97%作收。市場人士認為，估值處在底部、流動性改善與AI敘事切換三重因素共振，驅動恒生科技指數強勢反彈，港股網路科技類股（網科股）將迎來階段性估值修復窗口。

盤面上，網科股普漲，阿里巴巴漲超12%，騰訊收漲3.8%，小米漲超9%，聯想、百度漲逾6%；AI應用股漲幅居前，智譜漲超13%，MINIMAX漲12%。

中國證券報引述分析人士表示，港股長期由網路巨頭主導，此前被視為AI的「消費方」而在成本端承壓，但這一局面正在改變，互聯網巨頭正從「花錢買AI」轉向「用AI賺錢」。同時，港股資產結構持續升級，越來越多大陸優質的AI硬體與基礎設施企業選擇赴港上市，港股已成為全球少數幾個能直接參與投資AI模型標的的公開市場之一。

統計顯示，今年上半年，港股市場實施庫藏股規模呈現穩步攀升、逐月遞增態勢。排名前三的公司分別為騰訊控股、友邦保險和小米集團，三家公司上半年庫藏股買回金額均超過港幣100億元，騰訊控股年內已實施51次庫藏股，累計買回13.43億股，總金額達港幣256.15億元。

友邦保險上半年庫藏股買回金額達港幣136.35億元，成為年內庫藏股力度最大的金融類公司。小米集團以港幣109.63億元位列第三，是年內買庫藏股金額最多的科技硬體類公司。

分析人士認為，港股市場的階段性調整為現金流充裕的優質公司提供較具性價比的庫藏股窗口，這些企業以真金白銀大規模實施庫藏股，本質上是在向市場傳遞股價被低估的明確信號，有效提振市場信心。

中信證券報告指出，後市可重點關注五條主線：一是高景氣的科技賽道，包括港股具備一定優勢的Token經濟產業鏈和機器人板塊；二是紅利擴散行情下的穩健高股息板塊；三是具備強工業屬性，且受供給約束、大陸國家戰略收儲及AI發展需求共同支撐的金屬品種；四是海外業務利潤率可能提升的方向；五是創新藥和CXO等醫療板塊。

港股 恒生指數 騰訊

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