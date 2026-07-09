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陸AI模型快速滲透美企 具備低成本、高性能優勢

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
AI示意圖。路透
AI示意圖。路透

外媒報導，自今年2月8日以來，在API聚合平台OpenRouter上，美企使用中國大陸AI模型的token占比每周都維持在30%以上，最高一度升至46%。業內分析，大陸AI模型憑藉低價與性能提升優勢，正快速滲透美國企業市場。

根據CNBC報導，隨中國大陸AI模型與美國領先模型的性能差距縮小，且使用成本明顯較低，包括DeepSeek、智譜等陸企推出的模型，近期受到更多美國企業關注。

價格是這波遷移潮的核心推力。OpenRouter數據與分析團隊人士指出，中國大陸開源模型使用成本較Anthropic和OpenAI領先模型便宜60%至90%。

數據顯示，自2月8日以來，透過OpenRouter平台，美企使用大陸AI模型的token占比每周均超過30%，最高達46%，高於過去12個月平均11%，也高於2025年上半年平均4.5%。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）研究員Kyle Chan稱，隨AI成本飆升，中國大陸AI模型對美國企業更具吸引力。他指出，大陸模型運行成本通常僅為美國競爭對手的一小部分，但性能接近美國頂尖前沿模型，估計目前落後約六至九個月。

同時，日媒提到，隨AI應用增加，使用費高漲問題日益突出，包括Airbnb和Uber Technologies在內，多家美國企業表示已開始在公司內部使用陸企模型。AI新創公司Lindy今年6月也將全部流量從Anthropic旗下Claude模型轉向DeepSeek，稱可在數月內節省數百萬美元。

美國加密資產交易所Coinbase Global執行長阿姆斯壯表示，由於AI使用費高漲，Coinbase改為大量使用中國大陸AI模型GLM與Kimi，使AI使用成本降低一半。據悉，GLM由智譜開發、Kimi由月之暗面開發，按token計算費用約為Anthropic最新模型的1/20。另據OpenRouter數據，6月底一周大陸AI模型總調用量達25兆token，較5月底翻倍，高出美國AI模型78%；6月模型市占方面，DeepSeek以19%居首，智譜、小米市占率提升，而Google、OpenAI占比下滑。

不過，報導也指，開源AI模型仍存在監管風險。波士頓諮詢集團高柳慎一表示，開源模型可被複製，因此難以進行關閉服務、事前審核等有效監管。

DeepSeek 中國大陸 大陸

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