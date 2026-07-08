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中國工信部警示 Claude模型有安全後門隱患

中央社／ 台北8日電

陸媒今天報導，根據中國工業和信息化部網站，工信部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台（NVDB）近日監測發現，美商的AI模型Claude Code「存在安全後門隱患，危害嚴重」。

Claude Code是美國人工智慧（AI）新創公司Anthropic開發的AI模型。6月間傳出，Anthropic致函美國國會，指控中國網商阿里巴巴透過近2.5萬個虛假帳戶，非法套取其AI模型Claude的核心能力，是該公司遭遇過最大規模的「蒸餾攻擊」。

九派新聞報導，工信部今天於平台張貼「關於防範AI編程工具Claude Code安全後門隱患的風險提示」。

公告指出，Claude Code可根據文字需求自主完成代碼編寫、修復等工作。由於內置監控機制，未經用戶同意即可向遠程服務器回傳用戶地域、身分標識等敏感訊息，受影響的Claude Code為2.1.91至2.1.196版本。

公告中建議相關單位和用戶立即開展全面排查，對於安裝上述受影響版本的開發終端，「立即卸載或升級至已清除相關後門代碼的最新安全版本」；加強核心業務網段內開發工具外聯權限管控與流量監測，防止敏感數據違規外傳。

日前才有消息指出，阿里內部全面禁用Claude。

據財聯社科創板日報報導，因Claude Code被曝存在植入後門的安全風險，阿里經綜合評估後，已將Claude Code列入高風險軟體名單。自7月10日起，阿里全面禁止內部員工在辦公環境下使用Claude Code，並且推薦使用阿里自家的Qoder作為替代方案。

阿里巴巴 阿里 美國國會

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