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A+H時代開啟！「果鏈」立訊精密9日登陸港股

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
港股9日將迎來2026年最大規模IPO，「果鏈」立訊精密將募資240億港元，完成「A+H」雙資本市場布局，向全球投資者展現全棧式精密智造平台的科技實力。圖／立訊精密官網
港股9日將迎來2026年最大規模IPO，「果鏈」立訊精密將募資240億港元，完成「A+H」雙資本市場布局，向全球投資者展現全棧式精密智造平台的科技實力。圖／立訊精密官網

港股9日將迎來2026年最大規模IPO，「果鏈」立訊精密將募資240億港元，完成「A+H」雙資本市場布局，向全球投資者展現全棧式精密智造平台的科技實力。

立訊精密港股發行價最終確定為每股H股63.28港元，直接定在最高發售價。

證券時報報導，招股書披露資金的用途，35%用於擴充產能、升級生產基地，30%用於技術研發、完善製造流程及提高智慧製造能力，15%用於投資上下游或相關優質目標，10%用於償還有息銀行借款，10%用做營運資本及一般公司用途。

從消費電子精密零元件起家，立訊精密已成長為全球領先的精密智造解決方案提供商。2026 年第1季，營收人民幣 838億元，年增35%，淨利潤人民幣36億元，年增20%。

A股上市15年，立訊精密憑藉內生培育與外延收購的方式，完成從低毛利代工製造企業向高毛利科技企業的躍遷，實現營收130倍的增長。放眼全球，平均每兩支智慧手機、每三台智慧可穿戴設備及每五輛智慧汽車中，即有一個搭載了立訊精密的產品。

2025年，立訊精密營收人民幣3323億元，年增長23%；淨利潤人民幣166億元，年增24%，均創歷史新高。這個收入規模在全球精密智造解決方案行業，排全球第四、大陸第一。

將時間軸拉長，2021年，營收人民幣1539億元，淨利潤人民幣70億元。5年時間，營收增長1.16倍，淨利潤增長1.35倍，相當於在2021年的基礎上再造了一個立訊精密。

人民幣 港股 營收

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