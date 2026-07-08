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日本進口服裝中國占比跌破5成 31年來首次

中央社／ 上海8日電

受中國薪資上漲及地緣政治風險加劇影響，日本服裝產業正加速擺脫對中國的依賴，2025年日本進口的服裝和紡織品中，中國產品所占比例降至5成以下，為31年來首次。

日經中文網6日報導，受中日關係惡化以及全球地緣政治風險加劇影響，日本企業有意分散生產網絡。在日本進口的服裝和紡織品中，中國產品所占比例（按金額計算）在2025年降至49.8%。此次是自1994年（49.4%）以來，時隔31年首次跌破5成。

日本服裝製造商從1980年代開始進入中國，在2009年高峰時，從中國的進口比例達到8成。此後占比逐漸下降，2015年為65.3%，在過去10年內下降15.5個百分點。

另一方面，來自東南亞和南亞的比例正在增加。越南在最近10年內上升了7.7個百分點，達到17.4%；孟加拉上升2個百分點，達到4.3%。

報導指出，由於服裝是勞動密集型產業，生產成本大部分是工人薪資，隨著中國薪資上漲，許多日本的服裝企業將目光轉向薪資較低的東協（ASEAN），例如UNIQLO的代工廠松岡（MATSUOKA），以及日本大型服裝企業WORLD。

報導說，也有不少企業希望分散地緣政治風險。在去年11月日本首相高市早苗發表「台灣有事」說之後，中日關係惡化。日本紡織品進口商協會（JTIA）指出，「雖然原因不明，但有多份報告稱紡織品商社從中國進口產品時的檢驗和通關審查變得嚴格」。

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