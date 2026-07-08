AI概念股大跌...路透：中國擬限制境外訪問國產大模型

大陸A股8日先升後回落，三大指數集體下挫。算力租賃、AI服務器概念集體走強，浪潮信息、雲賽智聯、數據港等個股漲停。AI大模型概念股拉升，熙菱信息、奇安信漲超10%。個股跌多漲少，滬深京三市超3700股走跌，今日成交2.58兆元人民幣。截止收市，滬指跌0.49%，深成指跌1.87%，創業板指跌1.7%。

稍早前，路透社引述知情人士稱，中國政府過去一個月召集多家科技企業舉行會議，討論限制境外用戶獲取中國最先進人工智慧模型的可能性，其中包括尚未發布的新一代模型。

知情人士透露，中國政府過去一個月召集多家科技企業舉行會議，討論限制境外用戶獲取中國最先進人工智慧模型的可能性，其中包括尚未公開發布的新一代模型。

該會議由中國商務部主導，阿里巴巴 、字節跳動及AI初創公司智譜等企業均有代表出席。與會者討論對最先進AI模型實施限制措施，範圍涵蓋閉源模型以及部分開放權重模型。

知情人士稱，官員討論將AI核心技術洩露或遭竊取納入中國國家安全法律框架，作為違法行為處理。此外，當局還提出研究新的監管措施，限制特定資金來源投資中國AI初創企業。

知情人士說，相關限制措施的具體範圍仍在討論中，且可能僅適用於未來發布的新模型。目前尚不清楚這些措施何時出台，甚至是否最終落地。