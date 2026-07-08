陸商務部：盼荷蘭為中企營造公平環境 保持半導體供應鏈穩定

大陸商務部部長王文濤與荷蘭貿易部長史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma），7日在北京共同主持「中荷經貿混委會」第18次會議。王文濤強調，希望荷蘭能為中國企業赴荷投資營造公平、公正及可預期的環境，保持半導體產供鏈穩定，並推動妥善解決有關企業糾紛。中方歡迎荷蘭企業投資中國，共享中國大市場。

據大陸商務部網站，王文濤又說，今年3月大陸總理李強與荷蘭總理葉騰（Rob Jetten）通電話時，就推動中荷開放務實的全面合作夥伴關係不斷取得新進展，達成重要共識。他指，商務部願與荷方加強在先進製造業、科技創新、綠色轉型及現代服務等領域的合作。

中方引述史卓瑪表示，荷方願與中方進一步加強政策溝通協調，深化貿易與投資合作，為中國企業赴荷投資提供穩定、透明的營商環境，推動歐中、荷中關係穩定發展。

會後，王文濤與史卓瑪簽署了《成立中荷企業家委員會的諒解備忘錄》，並共同出席了中荷企委會首次會議，兩國30多家企業代表出席。

另據路透報導，史卓瑪會後向路透表示，正與中方合作解決有關晶片製造商安世半導體的爭端，形容過程非常順利。

報導引述史卓瑪指出，與中方進行了坦誠討論，認為雙方都著眼未來，希望徹底擺脫之前摩擦不斷、問題重重的局面。他表示，荷蘭和中國政府正積極合作，控制安世半導體爭端的發展及影響，強調必須根據安世半導體與旗下子公司安世中國之間的協議，達成長久解決方案。他重申，荷蘭的半導體出口管制制度，能嚴格確保任何敏感材料不會流入受限制地區。

不過報導也表示，中荷雙方目前仍未能就妥善處置安世半導體相關分歧達成共識。

去年荷蘭政府以國家安全為由，接管由中資企業「聞泰科技」擁有的安世半導體，引起爭議及外交風波。安世半導體的中國子公司其後一度宣布暫停向歐洲交付完成封裝的晶片，歐洲方面則停止向中國廠房供應晶圓部件。聞泰科技就此向荷蘭法院提出訴訟，要求重獲安世的控制權，訴訟仍在處理中。

史卓瑪7日起訪問陸3日，行程包括北京和上海，隨行代表團由17家荷蘭企業組成，涵蓋物流、農業、高科技等多個領域。荷蘭外交部稱，這是2018年4月以來，首次有荷蘭大臣率領經貿代表團訪陸。