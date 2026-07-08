快訊

衛星圖曝巴威怪獸風眼變胖！美軍公布最新預測 估這時間通過台灣近海

致癌油全台流竄第8日 衛福部長石崇良為這事道歉了

強颱巴威將發海陸警！6年前同名颱風釀宜蘭高雄大淹水 恐怖巧合令人發毛

聽新聞
0:00 / 0:00

陸商務部：盼荷蘭為中企營造公平環境 保持半導體供應鏈穩定

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸商務部長王文濤（右）、荷蘭外貿與發展合作大臣史卓瑪，在北京共同主持召開「中荷經貿混委會」第18次會議。圖／取自大陸商務部網站
大陸商務部長王文濤（右）、荷蘭外貿與發展合作大臣史卓瑪，在北京共同主持召開「中荷經貿混委會」第18次會議。圖／取自大陸商務部網站

大陸商務部部長王文濤與荷蘭貿易部長史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma），7日在北京共同主持「中荷經貿混委會」第18次會議。王文濤強調，希望荷蘭能為中國企業赴荷投資營造公平、公正及可預期的環境，保持半導體產供鏈穩定，並推動妥善解決有關企業糾紛。中方歡迎荷蘭企業投資中國，共享中國大市場。

據大陸商務部網站，王文濤又說，今年3月大陸總理李強與荷蘭總理葉騰（Rob Jetten）通電話時，就推動中荷開放務實的全面合作夥伴關係不斷取得新進展，達成重要共識。他指，商務部願與荷方加強在先進製造業、科技創新、綠色轉型及現代服務等領域的合作。

中方引述史卓瑪表示，荷方願與中方進一步加強政策溝通協調，深化貿易與投資合作，為中國企業赴荷投資提供穩定、透明的營商環境，推動歐中、荷中關係穩定發展。

會後，王文濤與史卓瑪簽署了《成立中荷企業家委員會的諒解備忘錄》，並共同出席了中荷企委會首次會議，兩國30多家企業代表出席。

另據路透報導，史卓瑪會後向路透表示，正與中方合作解決有關晶片製造商安世半導體的爭端，形容過程非常順利。

報導引述史卓瑪指出，與中方進行了坦誠討論，認為雙方都著眼未來，希望徹底擺脫之前摩擦不斷、問題重重的局面。他表示，荷蘭和中國政府正積極合作，控制安世半導體爭端的發展及影響，強調必須根據安世半導體與旗下子公司安世中國之間的協議，達成長久解決方案。他重申，荷蘭的半導體出口管制制度，能嚴格確保任何敏感材料不會流入受限制地區。

不過報導也表示，中荷雙方目前仍未能就妥善處置安世半導體相關分歧達成共識。

去年荷蘭政府以國家安全為由，接管由中資企業「聞泰科技」擁有的安世半導體，引起爭議及外交風波。安世半導體的中國子公司其後一度宣布暫停向歐洲交付完成封裝的晶片，歐洲方面則停止向中國廠房供應晶圓部件。聞泰科技就此向荷蘭法院提出訴訟，要求重獲安世的控制權，訴訟仍在處理中。

史卓瑪7日起訪問陸3日，行程包括北京和上海，隨行代表團由17家荷蘭企業組成，涵蓋物流、農業、高科技等多個領域。荷蘭外交部稱，這是2018年4月以來，首次有荷蘭大臣率領經貿代表團訪陸。

荷蘭 供應鏈 半導體

延伸閱讀

王毅訪挪威 挪威力促中方推動俄烏和平談判

中國外長王毅到訪 挪威首相促北京助推俄烏談判

賴總統談創投 台灣具完整科技產業鏈、可信賴產業夥伴

分析：中美G2形成中 建設性戰略穩定關係可能難延續

相關新聞

路透曝陸取消7月成品油出口限制 允許1家民營煉廠恢復出口

路透8日引述消息人士稱，中國大陸已取消7月剩餘時間的成品油出口限制，並允許1家民營煉廠在暫停出口4個月後恢復出口。

黃仁勳連「豆汁都喝了」仍然喚不回中企的晶片訂單

NVIDIA(輝達，又稱英偉達)執行長黃仁勳為了晶片市場頻繁訪華，日前他隨美國總統川普訪中期間，還因為喝豆汁被拍下眉頭緊皺的畫面。然而彭博產業研究7日公布的調查顯示，中國企業主管預期未來12個月AI加速器預算中，將有46%用於採購國內晶片，高於目前的30%，顯示中國企業正加速減少對輝達產品的依賴。

陸商務部：盼荷蘭為中企營造公平環境 保持半導體供應鏈穩定

大陸商務部部長王文濤與荷蘭貿易部長史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma），7日在北京共同主持「中荷經貿混委會」第18次會議。王文濤強調，希望荷蘭能為中國企業赴荷投資營造公平、公正及可預期的環境，保持半導體產供鏈穩定，並推動妥善解決有關企業糾紛。中方歡迎荷蘭企業投資中國，共享中國大市場。

陸十五五規劃：2030年國內出遊總花費7.7兆元人民幣

大陸文化和旅遊部近日印發《旅遊強國建設「十五五」規劃》。規劃提出，到2030年，國內居民出遊人次達到83億，國內出遊總花費達到7.7兆元人民幣（約新台幣36.28兆元）。

2名日企員工在陸被捕後...日駐陸使館發文：注意中方出口管制

據日本共同社報導，日本駐北京大使館7日發文稱，中國政府已加強對軍民兩用物項的出口管制，提醒日資企業注意。鑒於此前有日本人被逮捕，大使館建議在被中國當局懷疑涉及相關問題時，聯繫大使館的企業支援窗口諮詢。

機構預估 今年陸半導體市場規模近翻倍

市場研究機構Omdia近日發布第二季中國大陸半導體市場預測，大幅上調全年行業增長預期，預計二○二六年大陸半導體市場規模達到八一二○點八億美元，年增速上修至百分之九十二點九，增幅達百分之四十八點六。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。