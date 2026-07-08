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陸十五五規劃：2030年國內出遊總花費7.7兆元人民幣

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸文化和旅遊部近日印發《旅遊強國建設「十五五」規劃》。規劃提出，到2030年，國內居民出遊人次達到83億，國內出遊總花費達到7.7兆元人民幣。圖為遊客在河北唐山河頭老街景區觀看演出。新華社
大陸文化和旅遊部近日印發《旅遊強國建設「十五五」規劃》。規劃提出，到2030年，國內居民出遊人次達到83億，國內出遊總花費達到7.7兆元人民幣。圖為遊客在河北唐山河頭老街景區觀看演出。新華社

大陸文化和旅遊部近日印發《旅遊強國建設「十五五」規劃》。規劃提出，到2030年，國內居民出遊人次達到83億，國內出遊總花費達到7.7兆元人民幣（約新台幣36.28兆元）。

據澎湃新聞，經大陸國務院批覆同意，該規劃提出：到2030年，旅遊業高質量發展取得明顯成效，現代旅遊業體系更加完善，旅遊強國建設取得顯著進展。旅遊業的支柱產業地位更加穩固，旅遊業拉動內需、促進就業、活躍市場的作用進一步發揮，旅遊及相關產業增加值占國內生產總值比重穩步提升。

該規劃指，「民眾的旅遊獲得感、幸福感明顯增強，旅遊公共服務體系不斷完善，民眾旅遊滿意度持續提升，國內居民出遊人次達到83億，國內出遊總花費達到7.7兆元，旅遊的普惠性進一步凸顯。」

另，該規劃提到，盼「旅遊國際影響力顯著提升，入境旅遊規模效益不斷擴大」，目標是入境旅遊人次達到1.9億、總花費超過1,500億美元。「旅遊在展示中國形象、促進文明交流互鑑方面的作用更加彰顯，參與國際規則制定的能力和影響力不斷提升。」

規劃明確了統籌優化旅遊空間布局、培育壯大旅遊業發展新動能、豐富高品質旅遊供給、釋放旅遊消費潛力、完善旅遊公共服務、加強對外及對港澳台旅遊交流合作、推進旅遊業高效能治理、健全保障體系等重點任務。

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