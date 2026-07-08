2名日企員工在陸被捕後...日駐陸使館發文：注意中方出口管制

據日本共同社報導，日本駐北京大使館7日發文稱，中國政府已加強對軍民兩用物項的出口管制，提醒日資企業注意。鑒於此前有日本人被逮捕，大使館建議在被中國當局懷疑涉及相關問題時，聯繫大使館的企業支援窗口諮詢。

日本大使館網站刊載的「注意事項」提到，大陸商務部鼓勵舉報兩用物項違法出口等，已加強執法打擊力度；在日本政府要求中方撤回出口管制措施的情況下，仍有日本人被拘留。大使館提醒稱，在從中國向日本出口兩用物項時務必注意。

今年5月在大陸遼寧大連市，富士電機集團2名員工被拘留。嫌疑是出口屬於兩用物項的稀土，走私國家禁止進出口的貨物。陸方6月正式逮捕2人。

使館提醒，若違反中國出口管制相關法令，涉事者不僅會被處以罰款，還可能面臨刑事處罰。使館透露，「儘管日本政府已就相關管制措施向中國提出強烈抗議並要求撤回，但實際上，近期已發生日本公民因涉嫌觸犯「走私國家禁止進出口貨物罪」而被中國當局拘留的案件。」

共同社報導分析，隨著中國的出口管制升級，中國限制關鍵礦產出口所引發的供應短缺，已開始波及日本整體經濟，正迫使日本政府和企業加速尋求替代方案。