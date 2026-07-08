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港要推人民幣黃金期貨

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

香港特首李家超昨（7）日在香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇宣布，香港黃金中央清算及結算系統即日開始試營運。另外，香港考慮建立新的人民幣黃金期貨合約，相關交割業務將由上海黃金交易所提供配套支持。該舉措將進一步助力人民幣國際化。

綜合港媒報導，李家超表示，首批黃金存入及首次交易結算已經完成，參與者包括多家銀行及銀行客戶，涵蓋礦業公司、精煉商、珠寶商及其他投資者。

他還指，香港交易所已優化美元黃金期貨合約，香港亦正研究開發全新的人民幣黃金期貨合約，並由上海黃金交易所提供交割支持。另外，香港當局與彭博合作，為在香港交易及結算的黃金推出名為「HAU」的黃金價格報價行情，將確保全球市場參與者能即時獲取香港的黃金價格。

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝在該論壇致辭時表示，支持並積極參與香港黃金市場發展規劃，包括與香港建立黃金清算與結算系統，實現港滬黃金交易和交割的聯通，支持推出更多以人民幣計價結算的大宗產品期貨和現貨產品，支持港交所深化與倫敦金屬交易所（LME）等境外交易所合作，拉入人民幣因素。

香港 香港交易所 李家超

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