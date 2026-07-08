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世銀：大陸今年GDP增速放緩至4.4%

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

世界銀行預計，隨著房地產行業因住房需求下降而持續調整，居民消費支出仍保持謹慎，2026年中國大陸經濟增速將放緩至4.4%；2027年增速將進一步放緩至4.3%。

世界銀行昨（7）日發布報告指出，近幾周全球能源供應的不確定性有所下降，油價也出現回落，但市場再度波動的風險依然存在。如果財政刺激和人工智慧相關投資強於預期，經濟增速可能超過當前預測。

報告並指，如果房地產市場低迷進一步加深，可能加劇對消費支出以及房地產和相關產業投資的壓力。

今年前5個月，受人工智慧相關的強勁需求推動，大陸高技術產業投資按年增長4.5%。

報告稱，大陸技術密集型產品的強勁外需支撐出口保持景氣，科技相關進口顯著擴張，反映人工智慧相關資本開支加速以及對技術密集型出口生產所需零部件的需求增長。

在刺激居民消費方面，世界銀行中國、蒙古與韓國局局長Tatiana Rosito認為，進一步強化社會安全網將是提振消費的重要措施。提高社會福利水準、將非正式就業者納入保障範圍，以及依據居住地提供相關福利，將有助於提升家庭消費信心，使民眾更願意消費，而非儲蓄。

日媒調查顯示，分析師平均預估，2026年中國大陸GDP增速預估為4.6%，第2季經濟增速則為4.6%，低於今年第1季的5%。

第2季增速放緩主因是大陸經濟活動數據已經走弱。地緣政治不確定性以及房地產市場持續拖累，使投資成長放慢。

世銀 世界銀行 中國大陸

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