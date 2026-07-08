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大陸半導體市場規模躍增

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

市場研究機構Omdia最新報告指，今（2026）年大陸半導體市場規模將達8,120億美元（約新台幣26兆元），年增92.9%。其中，AI基礎設施建設帶動計算與記憶體需求升溫，記憶體晶片市場規模預計達4,496億美元，年增262.9%。

報告指出，AI基礎設施建設將成為推動半導體需求增長重要動力，2026年大陸圍繞AI基礎設施建設將大規模展開，計算與記憶體大類增長率將達126%，占整體應用市場比重62.9%。相對應的全球半導體市場規模今年將突破1.6兆美元，計算與記憶體大類占比60.7%。

其中，記憶體市場成長最為顯著。Omdia表示，2026年大陸記憶體晶片市場規模將達4,496億美元，市占率從去年的29.4%增至今年的55.4%。報告稱，AI雲端訓練、推理以及邊側、端側推理需求增加，帶動記憶體規格與容量需求提升，加劇記憶體供需緊缺情況。

除記憶體外，其餘晶片品類同樣受益AI發展，邏輯晶片增長27.9%，類比IC增長25.4%，主要集中在高端算力晶片及伺服器相關電源晶片。微控制器增幅也達15%，主要由邊緣AI、物理AI等新場景應用帶動。

展望後市，Omdia認為，AI推理需求擴張將為大陸本土半導體產業提供發展空間。隨「晶模協同」推進，大陸國產AI模型與本土算力平台在產品定義及生態建設上的結合將更加緊密。報告並指，AI基礎建設需求提升，將帶動大陸國產晶片利用率及上游供應鏈產能提升。

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