陸AI產業規模今年看增三成 世界人工智慧大會下周登場

大陸國家發展改革委創新和高技術發展司副司長王若蒙昨（7）日表示，去年大陸人工智慧（AI）相關產業規模超過人民幣兆元（約新台幣4.7兆元），預測今年還會有30％以上增速。

他說，一批AI企業上市融資，市值屢創新高，這也體現「人工智慧＋」對大陸經濟的強勁牽引作用。

2026世界人工智慧大會暨人工智能全球治理高級別會議（WAIC2026），將於17日至20日在上海舉行。在昨（7）日舉行的新聞發布會上，上海市經濟信息委主任湯文侃表示，WAIC2026將聚焦AI熱點，將圍繞世界模型、開源智慧體（AI代理）、AI Coding、Token經濟等議題，深入探討行業新趨勢。

展覽將首秀最新AI產品，其中，業界最大規模超節點華為Atlas 950將亮相。華為Atlas 950 SuperPoD智算超節點（昇騰950超節點）採用了華為自研的「靈衢（UnifiedBus）」互聯協議，以單櫃64卡為基本單元，最大可支持8,192張NPU卡高速互聯。

此外，還有MiniMax M3多模態大模型、階躍Agent作業系統、近存計算3D晶片、全球首款AI智能體（AI代理）手機，以及多款人形機器人、AI靈巧手等新品，都將在大會展出。

王若蒙還披露AI產業「十五五」期間具體工作思路，首先是加快自主創新，強化模型、算力、數據等關鍵技術攻關。

其次是強化應用牽引。聚焦對經濟貢獻大、戰略價值高、社會效益好的領域，開放一批高價值場景，打造一批標竿應用。

同時，關注人工智慧對就業的影響，促進人工智慧創造新崗位、賦能傳統崗位，優先在「險髒累繁重」場景推廣應用。

第三是深化生態協同。持續推動軟硬體深度適配、開閉源共同繁榮、產學研用貫通融合、區域錯位發展，大幅提升生態協同效能；第四是堅持開放共贏。廣泛開展人工智慧國際合作，推動技術開源普惠，支援全球南方國家加強人工智慧能力建設，積極參與人工智慧領域國際治理。

最後是確保安全可控。統籌發展和安全，加快推進人工智慧領域立法，健全制度規則體系，防範資料濫用、深度偽造、隱私洩露等風險，確保人工智慧發展為人類所用、為人類所控。