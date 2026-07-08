快訊

世足賽／落後2球起死回生！阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

聽新聞
0:00 / 0:00

陸製 NAND 打進國際 PC 鏈 聯想銷往美、德等筆電搭載長江存儲固態硬碟

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
聯想銷美商務筆電首次搭載長江存儲固態硬碟，此舉象徵大陸製NAND Flash打入國際主流PC市場。（取自長江存儲微信公眾號）
聯想銷美商務筆電首次搭載長江存儲固態硬碟，此舉象徵大陸製NAND Flash打入國際主流PC市場。（取自長江存儲微信公眾號）

多家硬體評測媒體證實，全球個人電腦（PC）龍頭聯想的ThinkBook 14 G9 IPL商務筆電近期在美國、德國等市場上市，並發現其首次搭載長江存儲的固態硬碟（SSD）。分析認為，此舉顯示大陸製NAND Flash晶片已以OEM預裝形式進入國際主流PC供應鏈。

國際科技評測媒體Notebookcheck稱，在拆解和測試聯想針對包括美國、德國等市場推出的ThinkBook 14 G9 IPL商務筆電時發現，其筆電搭載長江存儲512GB PCIe 4.0 NVMe SSD。

實測數據顯示，該固態硬碟採用3D QLC快閃記憶體，其優點為大容量與高性價比，缺點則是寫入速度較慢與耐用度較低。

Notebookcheck指，該SSD性能在商務筆電中處於中等水準，雖與頂級PCIe 4.0/5.0 SSD產品仍有差距，但對日常辦公、網頁瀏覽和數據處理等場景而言足夠使用。

該媒體分析，ThinkBook 14 G9 IPL定位為面向中小企業和主流辦公用戶的商務筆電，目標用戶對極致記憶體性能並不敏感。

美國科技媒體Tom’s Hardware針對上述測評稱，這是有記錄來首次有大型OEM預裝廠商，「在面向美國銷售的筆記型電腦中，搭載長江存儲的SSD」。

芯智訊提到，全球筆電預裝SSD市場過去十多年主要由三星、鎧俠、西部數據、SK海力士等廠商占據。長江存儲雖快速追趕技術，但較少進入海外主流PC品牌整機預裝。報導認為，此舉象徵大陸NAND Flash晶片以OEM預裝形式，正式進入國際主流PC市場，打破美、日、韓廠商的壟斷局面。

報導稱，AI資料中心自2025年來需求增長，推升NAND Flash和DRAM需求，部分記憶體廠商將產能和供貨優先轉向資料中心及企業級市場，消費級PC記憶晶片供應受到影響，大型PC製造商面臨供應與成本壓力。

基於此，廠商紛紛尋求多元供應鏈方案。而聯想為解決自身供應鏈緊缺問題，因此將長江存儲納入其全球採購體系。

根據市場研究機構IDC數據，今年第1季，聯想PC出貨量年增8.6%達1,650萬台，市占率為25.2%，穩居全球第一。

長江存儲此前已被美國商務部列入實體清單，但該清單主要限制美國技術向其出口，並未直接禁止搭載其晶片的終端產品在海外銷售。目前包括蘋果在內的多家國際品牌也在接觸長江存儲及大陸DRAM廠商長鑫存儲，以尋求多元供應來源。

筆電 德國 聯想

延伸閱讀

長鑫研發 DRAM 新技術 拚突破美國封鎖

華為AI晶片下季進軍南韓 攜手兩家當地企業

韓媒報導 新普傳下單三星 SDI 電池芯 已採購數億顆電力模組原料

十銓營收／6月30.18億元、年增35% 同月及上半年同創新高

相關新聞

機構預估 今年陸半導體市場規模近翻倍

市場研究機構Omdia近日發布第二季中國大陸半導體市場預測，大幅上調全年行業增長預期，預計二○二六年大陸半導體市場規模達到八一二○點八億美元，年增速上修至百分之九十二點九，增幅達百分之四十八點六。

年增26.9％ 陸機器人營收飆

今年一月至五月，中國大陸機器人規上企業營業收入突破九百億元（人民幣，下同），同比增長百分之二十六點九，近五年年均增速超百分之二十。

上海硬科技企業 集體赴港上市

上海市科學技術委員會主任駱大進六日指出，今年上半年，上海十六家硬科技企業赴港上市。截至六月底，全市科創板上市企業九十五家，累計首發募資和總市值均列大陸全國第一。

維持預期 世銀：陸今年經濟增長4.4%

世界銀行七日在北京發布最新一期中國經濟簡報。報告稱，儘管面臨供強需弱和全球能源供應衝擊，大陸經濟增長總體保持韌性，預計二○二六年大陸經濟增長百分之四點四，相較去年十二月發布的上期簡報，增速預期維持不變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。